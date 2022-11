Interessa ao Brasil saber mais sobre a UE

Diria eu que o Brasil pode hoje mudar no sentido da consolidação do seu regime democrático, da elevação do seu nível de desenvolvimento e do reforço da sua posição enquanto potência em nível mundial. Para que essas transformações ocorram, talvez seja relevante que os brasileiros conheçam melhor as alterações e as permanências quer na União Europeia (UE) e nos respectivos Estados-membros, quer em outras modalidades de integração do subcontinente europeu. Contra as aparentes inevitabilidades e contra as pseudoindiscutibilidades autoproclamadas, a análise comparativa é uma das soluções mais operatórias.

Se observarem com mais atenção e com maior regularidade a União Europeia e os seus Estados-membros, os brasileiros terão um outro termo de comparação relativamente a questões decisivas como o aprofundamento da liberdade e da democracia, da criação de riqueza com salvaguarda dos equilíbrios ambientais; a atenuação das desigualdades e da violência, da corrupção e do nepotismo; a coordenação das escalas local, regional, nacional, subcontinental e mundial; a governança da economia-mundo capitalista a partir de concepções monetaristas/de globalização neoliberal, keynesianas/de globalização regulada, estruturalistas, neocorporativistas ou neocoletivistas; e os sucessos e insucessos do(s) processo(s) de integração no subcontinente europeu desde 1945 até os nossos dias.

Melhor informação e mais objectivantes análises acerca do que tem acontecido na Europa desde o imediato pós 2.ª Guerra Mundial ajudarão a compreender fenômenos como a importância de soluções de integração subcontinental quando da intervenção no âmbito da ONU e na governança – multilateral ou unilateral – do sistema de relações internacionais; no relacionamento com os EUA e a União Europeia, a China e a Federação Russa, o Japão e a Índia; na governança negociada do processo de globalização econômica e sociocultural. Tornarão, ainda, mais claros as exigências, as virtualidades e os riscos de modalidades de transferência convergente de soberania por Estados com dimensões territoriais e demográficas muito diferentes (por exemplo, o Brasil e o Uruguai).

Garantirão, igualmente, ao Brasil capacidade acrescida de caracterização e de avaliação de formas alternativas e/ou complementares de, por um lado, configurar político-institucionalmente regimes demoliberais e regimes democráticos (monárquicos parlamentaristas, semiparlamentaristas, semipresidencialistas, presidencialistas; com tribunais constitucionais menos ou mais partidarizados). De, por outro lado, concretizar estratégias de equilíbrio operatório entre satisfação de necessidades sociais globais e criação de riqueza, liberdade individual e interesse coletivo, redução da pobreza e das desigualdades, qualificação das populações e salvaguarda da diversidade cultural, mobilização dos recursos naturais e preservação dos equilíbrios ambientais.

Numa conjuntura em que se assiste tanto à inédita eventualidade de os EUA passarem a ter um regime ditatorial como à afirmação da China e à reconfirmação da Federação Russa na qualidade de superpotências com ditaduras autoritárias e/ou totalitárias de novo tipo, importaria assegurar o reforço substancial da capacidade de intervenção geoestratégica da América Latina e da União Europeia. Dois dos vetores mais significativos da implementação de tal objetivo seriam quer o aprofundamento dos processos de integração na América Latina e na Europa – democráticos e multilaterais, fomentadores do desenvolvimento integrado e sustentável, atenuadores das desigualdades e das discriminações –, quer a ampliação dos níveis de cooperação entre os dois subcontinentes.

Só o Brasil terá condições para, de um lado, dinamizar as iniciativas indispensáveis ao sucesso de projetos de integração político-institucional, socioeconômica e cultural da ou na América Latina. E, por outro lado, para propor mecanismos de garantia de respeito pelos interesses tanto dos países de menor dimensão como dos maiores Estados. Também neste âmbito, a história da integração europeia serviria de laboratório de experimentação. Evocam-se, a esse propósito, na Europa, as muito diferenciadas dimensões, por exemplo, da Alemanha e de Luxemburgo; as dificuldades de relacionamento com o Reino Unido, com governos populistas/autoritários (Hungria, Polônia, Turquia) e com ditaduras como as da Federação Russa e da Bielorrússia.

A concluir este esboço de reflexão e posicionamento, chamo a atenção para o fato de a própria União Europeia e os respectivos Estados-membros não terem, ainda, assumido a viabilidade e as potencialidades de construir quer um reforço substancial do processo de integração na Europa, quer a priorização do intensificar da cooperação com a América Latina (por exemplo, por meio de instrumentos como o entretanto suspenso Acordo de Associação Mercosul-União Europeia). Talvez o Brasil, a Alemanha e Portugal – pela eventual disponibilidade acrescida para a operacionalização de uma tal estratégia – pudessem ser as lideranças motivadoras.

*

HISTORIADOR E DOCENTE DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA (PORTUGAL)