Não leia, olhe

Entre todos os participantes da recém-concluída eleição presidencial, o que melhor alcançou seus objetivos foram as notícias falsas. Previsivelmente, as ações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não foram suficientes para impedir a infestação de falsidades vindas dos próprios candidatos, de apoiadores, tecnologias digitais de massa e imagens manipuladas.

Em outros casos, o tribunal resolveu ir além e “proteger-nos” das nossas próprias interpretações, como nas ordens (1) para que a campanha de Jair Bolsonaro não explorasse a fala de um líder de facção criminosa sobre a possível eleição de Lula e (2) para que a campanha de Lula não explorasse a fala de Bolsonaro sobre seu encontro com meninas venezuelanas.

Para piorar esse quadro, os temas que mais ganharam atenção no debate eleitoral foram canibalismo, comunismo, fascismo, com destaque para o propalado fechamento de igrejas e perseguição de cristãos num governo Lula, o que motivou a campanha do presidente eleito a divulgar uma Carta Pública ao Povo Evangélico, fruto de “um assunto totalmente fabricado pelo bolsonarismo, sem qualquer conexão com a realidade nem, muito menos, com o interesse nacional”, como escreveu este jornal em editorial de 24/10/2022.

Para além de temas nada construtivos e notícias falsas, algo deve ser dito também sobre as aparições dos candidatos em plataformas como o TikTok e o Kwai. Enquanto formas de comunicação pautadas em vídeos mais curtos (que os do YouTube e do Instagram) e emojis, o propósito do conteúdo produzido nessas redes é aprisionar ao máximo possível a atenção do usuário. Em artigo neste jornal, Pedro Doria destacou a análise encomendada pela Agência Pública ao projeto Eleições Sem Fake, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Apurou-se ali que, no TikTok e no Kwai, “surgiram mais de 40% dos filmetes relacionados à campanha postos no WhatsApp” (Facebook, TikTok e outras redes são ameaças reais para a democracia, 15/9/2022).

A difusão de conteúdos produzidos nessas plataformas tem mais desvantagens do que vantagens para o debate político. Observe-se, primeiro, que os termos do vocabulário político raramente são representáveis por imagens, exigindo de quem os maneja o domínio de conceitos abstratos. “Cachorro” e “gato”, por exemplo, podem ser bem representados por imagens; “democracia” e “inflação”, não (ver Homo videns, de Giovanni Sartori). Sendo assim, como tratar de democracia e inflação num ambiente digital fortemente caracterizado por vídeos curtos e propósitos lúdicos? Com frases curtas/slogans na tela, sobrepostas à imagem do político (quiçá dançando ou fazendo mão de arminha)?

Essa vocação ao entretenimento presente em plataformas de vídeos contribui para deteriorar o debate político, pois tende a reduzir questões eminentemente racionais e complexas a chavões, termos ou adjetivações incorretas, imprecisas ou distorcidas. Como nota o já citado Pedro Doria, “em vídeos curtos é muito fácil tirar uma fala de contexto ou mesmo falsificar. Basta unir a falta de contexto ao consumo passivo, sem reflexão, que o veículo para falsificar a informação se torna perfeito”.

No campo político, os conteúdos típicos dessas plataformas transformam o mandamento da visibilidade do poder, favorecendo, acima de tudo, a projeção da imagem dos seus comunicadores. Nessa substituição de argumentos por pessoas, “o vídeo-líder, mais do que transmitir mensagens, é a mensagem” (Homo videns). Se bem construída, a imagem pública desse líder pode, inclusive, distinguir-se da realidade da personalidade e das condutas dele. Junte a isso uma estética amadora, “com cara de cenário improvisado, para naturalizar a cena e ganhar ares de informalidade e espontaneidade”, e o resultado será Bolsonaro: “De camiseta esportiva, shorts, e mesmo de terno e gravata, já no posto de presidente, ele não fala com seu eleitor, ele o exprime (...) convidando o eleitor a eleger-se a si próprio” (Políticas da imagem, Giselle Beiguelman).

Outra consequência da infraestrutura tecnológica que alimenta a comunicação do político com seu público é a dispensa dos tradicionais mediadores dessa comunicação, como a imprensa e os partidos políticos. Para que serviriam esses mediadores, se a comunicação, além de direta, é rápida e com sentido único?

Na República de Weimar (1919-1933), ao analisar o desenvolvimento das mídias de massa, Walter Benjamin apontou a vitória do ditador como o resultado para o qual convergiam crise da democracia, ascensão do fascismo e crescimento da indústria do entretenimento (A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica). Nestes tempos de “novas tecnologias”, não há muito tempo para abstrações, mediações; a reflexão deve incidir sobre uma realidade em constante mudança. Nem por isso nossos desafios desaparecem. Ao contrário, eles se tornam mais complexos e ameaçadores, enquanto nossas mentes ficam mais simplórias.

*

SÃO, RESPECTIVAMENTE, DOUTOR EM TEORIA E FILOSOFIA DO DIREITO PELA UERJ, COORDENADOR CIENTÍFICO DO INSTITUTO NORBERTO BOBBIO; E DOUTOR EM DIREITO PELA USP E PELA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, INTEGRANTE DO INSTITUTO NORBERTO BOBBIO, PROFESSOR DA FADI E FACAMP