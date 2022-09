‘No meu tempo a educação era muito melhor!’

Quantas vezes ouvimos a frase do título, quase sempre de pessoas mais velhas, exaltando a qualidade do ensino que receberam em escolas públicas? Vejam outra afirmativa consagrada: “Nossa educação está cada vez pior!”.

Serão corretas? Provavelmente, a primeira está equivocada. A segunda, com certeza.

Hoje medimos com aceitável segurança o nível de domínio dos currículos oficiais pelos alunos. Mas, antes da década de 1990, nada sabíamos. Sendo assim, comparações confiáveis estão fora de cogitação para datas anteriores.

Mas podemos fazer conjecturas. Quando aquele provecto senhor nos diz que, “naquele tempo”, a escola era melhor, está comparando gente de classes sociais diferentes. Se estudou por volta da metade do século passado, duas coisas são altamente prováveis. Primeiro, trata-se de um cavalheiro (ou dama) de classe média para cima, já que poucos de origem mais modesta frequentavam as escolas. Segundo, sua professora seria também de classe média, pois o magistério era, praticamente, a única profissão socialmente aceita para mulheres de famílias tradicionais.

Mas hoje as escolas públicas têm maioria de alunos e professores de origem muito mais modesta. Que fique claro, foi um enorme ganho. De fato, nos níveis iniciais, quase toda a coorte está na escola.

E sabemos, mesmo nos países com os melhores sistemas educativos, a classe social de origem é um forte determinante do desempenho escolar, gostemos ou não.

Sendo assim, a única comparação adequada seria com alunos – de classe média para cima – das boas escolas privadas atuais, cujos professores são muito bem selecionados. Considerando os avanços na pedagogia e nos recursos disponíveis, dificilmente os alunos “daquele tempo” estariam aprendendo mais que os comparáveis de hoje. É uma conjectura razoável.

E será que a nossa educação pública “está cada vez pior”? Aqui pisamos em terreno muito mais firme. Temos bons testes, desde a década de 1990. Passaram a ser comparáveis de uma data para outra, a partir da virada do milênio. Ou seja, não se trata de “achar” isto ou aquilo. A resposta é simples, definitiva e está nas séries históricas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e da Prova Brasil. E, de lambuja, temos o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), respaldado pela melhor tradição em avaliação escolar existente.

Os resultados estão aí. Como grande generalização, não houve qualquer queda apreciável nos escores. Segundo a Prova Brasil, cresceu nos anos iniciais do ensino fundamental. Nos anos finais, quase nada; e o ensino médio ficou estagnado por longo tempo. A boa notícia é que, na última Prova Brasil (antes da pandemia), finalmente, o médio acordou e deu um saltinho. O Pisa mostrou crescimento, em certos períodos, até bem maior do que no resto do mundo. Mas foram seguidos de estagnação. Em suma, nada deu marcha à ré.

Não podemos fazer o mesmo exercício para o ensino superior, já que o Enade não é comparável, de ano a ano. Mas podemos fazer algumas conjecturas. Pesquisas (inclusive as minhas com José Francisco Soares) mostram que da ordem de 70% a 80% do rendimento no Enade reflete o que o aluno já sabia ao entrar no superior. E, como dito, não houve queda no ensino básico.

Sendo assim, para que houvesse uma deterioração na qualidade do formado no superior, seria necessário um desastre de maiores proporções nesse nível, pois apenas explica 20% ou 30% dos resultados. E, como não há qualquer evidência de que isso aconteceu, podemos concluir, cautelosamente, que tampouco nesse nível, em média, o rendimento caiu.

Vale mencionar, quando há uma grande expansão em algum nível de ensino, costuma acontecer uma queda no aproveitamento do grupo como um todo. Isso porque entram alunos mais distantes do mundo da escola. Tal aconteceu, por um tempo, na High School americana. Mas, para nossa surpresa, não se observou tal queda no Brasil. Até que foi uma proeza.

O grande mistério é saber de onde vem a ideia de que está tudo piorando. Uma hipótese é que pessoas de classe muito mais baixa estão mais visíveis, por atingirem níveis cada vez mais elevados de escolarização. Ou, então, que fomos varridos por uma onda de pessimismo.

Nossa educação é, aproximadamente, a que se poderia esperar da nossa renda per capita. Ou seja, países no mesmo nível de desenvolvimento do Brasil não estão longe de nós.

Dito isso, agora vem a notícia ruim. Embora nossa educação não tenha piorado, sempre foi e continua sendo muito ruim. Diante de um aluno europeu, os nossos têm quatro anos de atraso! As classes médias brasileiras aprendem tanto quanto filhos de operários europeus. Para incluir países como o Brasil, o Pisa teve de criar uma última categoria, ainda mais baixa.

Precisamos e queremos melhorar. Mas, para que isso aconteça, devemos ter clareza acerca dos fatos. Acreditar que o ensino piorou leva a diagnósticos equivocados e a um pessimismo tóxico. Leva-nos a buscar explicações presentes para mazelas que vêm do passado, às vezes remoto. O rumo certo é louvar os avanços, entender por que melhorou tão pouco e descobrir o que fazer para remediar a situação.

M.A., PH.D., É PESQUISADOR EM EDUCAÇÃO