Nosso orçamento continua secreto

A Constituição federal de 1988 não deixa dúvidas em seu artigo 37, ao dispor que os atos dos administradores públicos deverão ser transparentes, para que não haja dúvidas quanto à sua moralidade, eficiência e impessoalidade. Essa disposição é importante por resguardar o direito dos cidadãos de saber com clareza qual a finalidade dos atos praticados pelos governantes e para onde vai o dinheiro de cada um de nós.

O contrário disso está no orçamento secreto, inventado em nosso país pelo governo de Jair Bolsonaro, algo que nunca existiu anteriormente, ao menos na forma não transparente. Ao liberar verbas secretas ao Congresso Nacional, para aplicação impessoal pelos deputados federais e senadores, fica o cidadão impedido de conhecer a destinação do dinheiro e qual o resultado da sua aplicação.

Talvez não deva, mesmo, haver obstáculo para a liberação de recursos aos congressistas, porque são os representantes de cada eleitor, mas torna-se necessário que isso seja feito na forma disposta pela Constituição, ou seja, com transparência, eficiência e impessoalidade.

Caso contrário, poderá permanecer entre os governados a impressão de que não somente a destinação do dinheiro foi secreta, mas também o seu uso – e isso não é nada bom para o País. Houve uma época mais salutar em que atos externos dos administradores públicos eram transcritos no Diário Oficial, requisito para produzir seus efeitos regulares.

No presente, conforme notícia estampada na primeira página do Estadão de 8 de setembro de 2022, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou as atenções voltadas para as comemorações do bicentenário da Independência do Brasil para editar decreto que abriu caminho para desbloquear, antes das eleições, mais R$ 5,65 bilhões em emendas secretas, ou seja, verba que poderia ter o indevido uso eleitoral. Enfim, parecia estar destinada a beneficiar os apoiadores do candidato.

Pelo que se observa da reação dos políticos em relação ao orçamento secreto, trata-se de moeda de troca com importância para definir a eleição das presidências da Câmara dos Deputados e do Senado em 2023, assunto que interessa e envolve praticamente todos os congressistas.

Tudo isso é lamentável porque no Direito brasileiro a publicidade não é elemento formativo do ato, mas sim requisito de sua eficácia e sua moralidade. Tanto que os atos irregulares não se convalidam com a publicação. Enfim, todo ato administrativo precisa ser publicado, só se admitindo sigilo nos casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior da administração (não se confunda com interesses político-eleitorais).

No final de 2020, o presidente Jair Bolsonaro decidiu criar um orçamento paralelo para obter apoio do Centrão no Congresso Nacional. A distribuição do dinheiro aos congressistas passou a ocorrer com a clara intenção de anestesiá-los em relação ao governo de Bolsonaro, ou seja, impedir que se voltassem contra o presidente da República.

Tal circunstância acabou por fortalecer politicamente o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que se tornou poderoso, chegando a fazer exigências ao governo federal a ponto de a ministra Cármen Lúcia e o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), seguirem a posição da relatora ministra Rosa Weber votando pela suspensão do orçamento secreto (decisão que não é definitiva).

Os atos e contratos administrativos que omitirem ou desatenderem à publicidade necessária não só deixam de produzir seus efeitos regulares, como se expõem à invalidação por falta deste requisito de eficácia e moralidade. Também pelo fato de não serem publicados, não transcorrem os prazos para impugnação administrativa ou anulação judicial.

Isso equivale a dizer que a distribuição deste dinheiro público sem atender às exigências do artigo 37 da Constituição federal pode acabar mesmo anulada pelo Supremo Tribunal Federal, bem como os beneficiados irregularmente correm o risco de um dia terem de devolver as importâncias recebidas.

Os mestres em Direito Administrativo são unânimes em dizer que os desejos, as ambições, os programas e os atos do administrador público não têm eficácia administrativa nem validade jurídica, se não estiverem em conformidade com o Direito e a lei. Por isso, é possível que decisão judicial, entre as que estão em curso, venha a reconhecer a ilegalidade da conduta e responsabilize não só o presidente da República, mas os que receberam dinheiro dessa forma.

Afinal, tudo vem ocorrendo em afronta não só à lei, mas a cada um de nós, brasileiros, porque, afinal, o dinheiro usado para premiar as ambições políticas deste nada escrupuloso presidente da República, que só pensa em sua reeleição, sai dos bolsos de cada cidadão brasileiro. No entanto, apesar de a ilegalidade ter sido denunciada pelo Estadão meses atrás, tudo continua à espera de decisão final do Poder Judiciário.

Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi secretário de Justiça do Estado de São Paulo