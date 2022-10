O Brasil em termos de competitividade digital

A sexta edição do Anuário de Competitividade Digital, do IMD World Competitiveness Center, que conta com a parceria do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da Fundação Dom Cabral (FDC), analisa as condições que 63 países criam como adaptação ao contexto tecnológico. A avaliação compreende três fatores: conhecimento (o know-how necessário para descobrir, compreender e construir novas tecnologias); tecnologia (as condições gerais que possibilitam o desenvolvimento de tecnologias digitais); e prontidão para o futuro (o nível de preparo para explorar transformações digitais).

O Brasil se mantém estável nos fatores de conhecimento (em 51.º lugar) e tecnologia (55.º), mas apresenta piora em sua capacidade de se preparar para o futuro (de 45.º para 47.º), o que o deixou na 52.ª colocação geral.

Entre os 63 países incluídos na pesquisa, o Brasil ficou à frente dos vizinhos latino-americanos México, Peru, Argentina, Colômbia e Venezuela, mas atrás de grandes economias emergentes como China, Índia e Indonésia.

A Dinamarca lidera a atual edição do ranking, ultrapassando os Estados Unidos (2.º). E a Suécia (3.º), Cingapura (4.º) e Suíça (5.º) seguem a sequência dos países líderes na agenda da competitividade digital.

América do Norte, Europa e Ásia marcam forte presença no topo do ranking. O Chile (41.º) se mantém como o país latino-americano com o melhor resultado, seguido pelo Brasil (52.º), pelo México (55.º), o Peru (57.º), a Argentina (59.º), Colômbia (60.º) e Venezuela (63.º).

Entre os Brics, a China (17.º) segue na liderança, apesar de recuar de seu melhor resultado, apresentado em 2021, com piora no fator conhecimento. Índia (44.º), Brasil (52.º) e África do Sul (58.º) completam a lista – em razão do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, ambas estão excluídas desta edição do anuário.

Um destaque positivo para o Brasil é o 12.º lugar em investimento em telecomunicações. O País saltou nove posições, impulsionado pela chegada do 5G, uma nova geração da internet móvel que permitirá não apenas downloads de arquivos mais rápidos, como também o uso de novas tecnologias, a exemplo da telemedicina, dos veículos não tripulados e de instrumentos de monitoramento para melhorias da mobilidade urbana. Dessa forma, a quinta geração de internet móvel resultará em avanços importantes nos indicadores de tecnologia das comunicações (58.º) e gestão das cidades (60.º). Em relação à velocidade de download da internet banda larga, o Brasil apresenta uma média de 59,6 Megabits por segundo (Mbps), enquanto a média entre as 63 economias é de 96,6 Mbps.

A adoção da tecnologia da informação (TI) nas esferas pública e privada é observada no subfator integração de TI (43.º), que obteve uma melhora de seis posições. Neste ano, foram inseridos os indicadores capacidade de segurança cibernética do governo (25.º) e leis de privacidade (29.º). O Brasil se manteve na 47.ª posição em governo digital.

As Estratégias de Governo Digital corroboram com o aumento da oferta de serviços digitais. Contudo, ampliam-se a vulnerabilidade e a exposição aos ataques cibernéticos. Nesse contexto, a 59.ª posição em segurança digital é um resultado preocupante, apesar da boa performance brasileira nos dois novos indicadores – capacidade de segurança cibernética do governo (25.º) e leis de privacidade (29.º).

O Brasil continua sendo um dos lanternas no subfator talento (62.º). Apesar de ter um dos maiores gastos em educação (7.º), a qualidade desta, avaliada por meio de programas internacionais de avaliação de estudantes, ainda se mantém muito abaixo da média dos países presentes no estudo. Em habilidades digitais e tecnológicas, o País ocupa a 60.ª posição.

Os resultados deste ano também expõem a falta de preparo das empresas brasileiras para o contexto tecnológico. Os indicadores treinamento de empregados (45.º), uso de big data e analytics (60.º) e respostas às oportunidades (42.º) sofreram quedas. O subfator agilidade empresarial, que mede a capacidade das empresas de responderem de forma rápida e eficaz às ameaças emergentes e aproveitar novas oportunidades de mercado, caiu dez posições, de 42.º, em 2021, para 52.º, em 2022. Isso decorre de uma percepção negativa do empresariado sobre o quanto as empresas brasileiras são efetivamente ágeis diante do panorama atual dos mercados, e pode funcionar como um sinal de alerta aos executivos num período de planejamento para o próximo ano.

É relevante reforçar o desafio das empresas de incluírem pautas de inovação, qualificação e requalificação dos profissionais, além do uso de ferramentas digitais, na operação e na tomada de decisão, a fim de garantirem melhores resultados, aproveitarem as oportunidades do mundo digital e se anteciparem às mudanças e ao comportamento do mercado global. Para isso, a inovação deve se tornar parte estratégica, ser incorporada à cultura das organizações e ter processos claros.

SÃO, RESPECTIVAMENTE, PROFESSOR ASSOCIADO DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO DA FUNDAÇÃO DOM CABRAL; E PESQUISADOR ASSISTENTE DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO