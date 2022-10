O espírito dos navegadores

Efeitos de perda de referência política – de descentramento – estão à mostra por toda parte, comprovando que este não é um tempo de cabotagem, quando se pode navegar olhando para a costa e consultando os mapas de sempre. O fenômeno, espantoso à primeira vista, atinge realidades diferentes, mas emblemáticas, como Suécia, Itália ou Estados Unidos, e obviamente não nos poupa. Sua generalidade requer algum tipo de explicação para além das particularidades de cada caso. É que há um evidente mal-estar nas democracias e, com a perda do centro, os sistemas políticos e a própria vida social parecem à deriva – e em mar aberto.

Situação arriscada, como se sabe, e propiciadora de excentricidades e patologias. Não por acaso, retorna o paralelo com tragédias que aconteceram há cem anos, com a irrupção dos totalitarismos e a desconfiança quase universal que rodeava as poucas e frágeis democracias de então. Algumas experiências social-democráticas engatinhavam em âmbito nacional restrito, antes de se espalharem no segundo pós-guerra, especialmente na Europa Ocidental. E nos Estados Unidos as reformas do New Deal começavam a redesenhar o capitalismo depois da catastrófica depressão que aparentemente decretara o colapso daquele tipo de sociedade.

Processos, todos eles, lentos e contraditórios, à moda das revoluções passivas, mas de sinal positivo. Neles, ao fim e ao cabo, a mudança abria brechas significativas no muro do passado e as sociedades abertas se projetavam à frente, mais além do horror nazifascista e da distopia stalinista. Foi um movimento tão forte que durou por décadas a fio, parecendo domesticar os instintos animais dos mercados, até que o economicismo bruto das políticas de Reagan e Thatcher lançasse ao mar como carga inútil o compromisso alcançado. E não por coincidência os projetos iniciais do presidente Joe Biden aludiram explicitamente a Roosevelt, tentando recuperar a audácia reformista do ícone democrata por excelência.

Hoje somos as testemunhas finais do esgotamento das soluções gestadas há um século e do vazio que a elas se seguiu. O termo “excepcionalidade” não se costumava aplicar apenas à história nacional norte-americana, com seus mais de 200 anos de república em atribulado, mas constante, processo de democratização. Aplicava-se, ainda, à Suécia dos social-democratas, com a fórmula de entendimento “neocorporativo” entre poder público, economia privada e sindicatos. Uma excepcionalidade que não implicava submissão “reformista” dos subalternos ao estado de coisas tradicional, mas construção de uma ordem social singularmente equitativa e de um sistema político aberto e competitivo sob hegemonia das ideias do socialismo democrático.

A mesma excepcionalidade era atribuída, em boa parte da esquerda, à experiência dos comunistas italianos e às sucessivas formações que, com obstáculos difíceis e inesperados, tentaram se firmar na trilha do PCI nos últimos 30 anos. Na verdade, tais formações propuseram-se uma substancial metamorfose com a incorporação de outras culturas políticas, de matriz católica e liberal-democrática, ao tronco marxista incapaz de ler, por si só, a realidade do século 21. Um deslocamento nada surpreendente para quem acompanhou o percurso do velho partido mesmo antes do fim do socialismo real, mas não se pode dizer que o atual Partido Democrático esteja contornando bem os escolhos da viagem ou tenha chegado a bom porto, agora que lhe cabe capitanear a oposição ao bloco fascistoide no poder.

A verdade é que, respeitadas as imensas diferenças, em todos estes casos veio a se romper um determinado nexo entre classe social e ação política, que constituía a chave dos variados diagnósticos sobre a crise das sociedades e as tendências de futuro. Podia haver, e havia, esquematismo na concepção das relações entre os partidos de esquerda e as classes de referência, que os processos correntes de fragmentação e individuação levaram por água abaixo, mas não se pode negar que se tratava de concepção poderosa e mesmo “totalizante”. Afinal, era o que dava sentido não só a experiências intensas de luta coletiva, mas também à própria trajetória dos indivíduos. Aderir ao “partido”, como certa vez disse Giorgio Amendola, era uma escolha de vida, algo que dificilmente se pode entender em tempos líquidos.

O descentramento político e a liquefação das classes abriram um panorama incerto e ainda não apreendido conceitualmente. Na névoa densa ao redor, lemas arcaicos do fascismo – entre eles “Deus, Pátria e família” – retomam surpreendente capacidade de mobilização. A extrema direita busca sobrepor-se indevidamente à direita constitucional e oferece soluções enganosas, como se fosse possível encaminhar o curso das coisas segundo tradições hierarquizadas e antidemocráticas. De outro lado, neste interregno, boas referências sucumbem, excepcionalidades desaparecem, ainda que continuem a fornecer motivos de reflexão. Resta-nos, seguindo o poeta, reter o espírito dos navegadores e enfrentar o mar ignoto. Como sempre, navegar é preciso.

*

TRADUTOR E ENSAÍSTA, É UM DOS ORGANIZADORES DAS OBRAS DE GRAMSCI NO BRASIL