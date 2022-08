O grito dos bons

Em 11 de agosto comemoramos a criação dos cursos jurídicos no Brasil. Nós, advogados, nos apropriamos da data e também a transformamos em nosso dia, o Dia do Advogado. A propósito, tenho refletido sobre o atual papel do advogado na sociedade. Será que estamos vivendo uma espécie de “crise de identidade” e colocamos em xeque nossa relevância?

É fato que, durante mais de dois anos de pandemia, os profissionais da saúde nunca foram tão valorizados. Com toda razão e mérito. De enfermeiros a médicos, de cientistas a terapeutas, os especialistas foram essenciais para o tratamento de pacientes e a produção de vacinas, em curto espaço de tempo, salvando milhares de vidas e permitindo que voltássemos à (quase) normalidade.

Não paro por aí. Num mundo que exige e produz inovação a cada dia, cientistas e profissionais das mais diversas áreas têm atuação fundamental para a transformação da sociedade e a geração de conhecimento. São responsáveis pelas mudanças que vemos diariamente e que afetam nossa vida, dos carros aos computadores, dos celulares à inteligência artificial.

E nós, advogados? Qual espaço ocupamos neste admirável mundo novo?

Há uma resposta intuitiva, especialmente no momento atual do País: nosso papel fundamental, como advogados, é defender o devido processo legal, a lei, a Constituição. A ordem, os princípios, os direitos fundamentais. Especialmente quando vemos instituições ameaçadas.

Ora, a maturidade e o grau de evolução de uma sociedade também, e principalmente, se medem pela força das suas instituições. E a quem, primordialmente, cabe defendê-las, senão a nós? Aceitar que elas sejam fragilizadas, submetidas a lampejos de retrocesso, ou que avanços sejam interrompidos nos apequena e torna nossa sociedade menos justa, menos igualitária e menos livre.

Vou muito além. Nosso insumo são as relações humanas. Nosso propósito, a justiça. Temos, portanto, papel essencial para a evolução e o desenvolvimento da sociedade, na defesa do Estado Democrático de Direito e na busca por um bem maior para todos.

Sem a advocacia, não há como existir o exercício da cidadania. Seremos nós a defender todo aquele que se sentir prejudicado pela não aplicação da lei. Seremos o instrumento pelo qual qualquer um poderá buscar a justiça. Seremos aqueles que, prioritariamente, perseguirão a paz social.

Como? Exercendo nosso ofício a cada dia e da melhor maneira possível, ainda que os desafios sejam muitos. Lidamos com legislações confusas e casuísticas, com Poderes Executivos que, muitas vezes, se excedem e agem contrariamente à lei (e não para defendê-la), com um Judiciário moroso e, por vezes, distante da realidade. Sem falar das instabilidades políticas e econômicas – lugar comum em nosso país.

Devemos nos esforçar para buscar cada vez mais relevância, seja como indivíduos, seja como instituição. Não podemos nos posicionar como coadjuvantes, especialmente quando a lei e a sociedade se veem ameaçadas. Afinal, é a própria Constituição (artigo 133) que afirma sermos nós, advogados, indispensáveis à administração da justiça, sendo invioláveis por nossos atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.

Devemos buscar excelência, fazendo o melhor que pudermos alcançar, ainda que os resultados não dependam exclusivamente de nós.

Devemos ter um propósito (ou vários deles). Cada qual identificará o seu e o transformará na teia a ser tecida a cada dia, e que nos servirá de anteparo aos reveses e momentos críticos, que certamente existirão.

Devemos, mais do que nunca, pensar em projetos de longo prazo. Deixar o imediatismo e interesses individuais. Privilegiar a política (apartidária) do dia a dia, a ética, o esforço individual, a competência, a honestidade, que, juntos, combaterão a arbitrariedade, a corrupção, a violência – inclusive pelas mãos de quem deveria nos proteger – e o “jeitinho” que mascara o errado, a hipocrisia, os privilégios.

Devemos condenar a discriminação e responsabilizar os que discriminam. Somos nós os meios para que a Constituição prevaleça e ninguém perca oportunidades (ou a própria vida) por gênero, orientação sexual, ancestralidade, escolha religiosa ou qualquer outra característica.

Somos nós os garantidores das liberdades e dos direitos dos cidadãos. Aqueles que preservam e defendem a harmonia nas relações humanas, que nos trouxeram até aqui. São elas que nos levarão ao futuro. Delas dependerão o bem-estar da sociedade e a justiça.

Que nossa voz se faça cada vez mais forte e que jamais desistamos de defender o Estado Democrático de Direito e tudo o que dele decorre, a começar pela Constituição. Aos advogados do futuro, mais do que um pedido, tenho um apelo: nunca abram mão de serem relevantes em seu ofício. Nossas ações são fundamentais e nossas omissões, o pior erro que podemos cometer.

Parafraseando Martin Luther King, sociólogo de formação (“o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons”), acredito que o grito dos bons, caros colegas, é a melhor contribuição que podemos oferecer, como advogados e cidadãos.

*

ADVOGADA