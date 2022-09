O lugar da França no mundo

O presidente Emmanuel Macron, depois de dois anos de interrupção em consequência da covid-19, reuniu-se, como faz todos os anos, com os diplomatas do Quai d’Orsay (o Itamaraty francês) para discutir o futuro da carreira diplomática e da política externa, num mundo em transformação, em especial, depois da guerra da Rússia na Ucrânia.

O clima do encontro presidencial foi tenso em vista da reação negativa dos funcionários diplomáticos franceses às mudanças na carrière, aprovadas a toque de caixa por Macron, antes das eleições, para responder às críticas de elitismo. A reforma dos altos cargos da administração pública cria um corpo de administradores do Estado e prevê que os altos funcionários não sejam vinculados a uma carreira específica, mas possam mudar de ministérios regularmente ao longo da carreira. No serviço exterior, o cargo de embaixador poderá ser preenchido por funcionários de outros órgãos, os chamados administradores do Estado. A instituição reagiu com uma greve raríssima, mostrou as dificuldades para implementar a decisão pelo caráter específico do trabalho diplomático e enfatizou a inevitável politização das nomeações para os postos mais cobiçados. O Senado suspendeu a execução do decreto e reluta em aprovar a reforma.

Como não poderia deixar de ser, a guerra na Ucrânia teve um papel de relevo na apresentação de Macron. Criticado por ter tentado evitar as operações bélicas em conversas com Putin, o presidente francês reforçou suas críticas contra o líder russo e afirmou que a guerra deverá ser longa e que a França deve estar preparada para essa possibilidade. Nesta linha, manifestou-se contra gestionar junto do presidente da Ucrânia para a cessação das hostilidades e a busca de um entendimento para a negociação da paz, pois nenhum ucraniano aceitará que sejam feitas concessões, especialmente territoriais. As relações da França com Putin e com a Rússia, no campo diplomático, estão em seu nível mais baixo, pelas sanções aplicadas por Paris e pelos gestos positivos em relação a Zelensky. Em vista disso, Macron, apesar de não se qualificar para tentar mediar uma solução pacífica para o conflito, observou que continuará a conversar com Putin para não deixar a Turquia sozinha no papel de interlocutora privilegiada para resolver problemas com a Rússia, como o escoamento da safra de grãos ucranianos bloqueado por Moscou.

Apesar da retaliação de Putin ao suspender o fornecimento de gás para os países da Otan, Macron insistiu na necessidade de a Europa manter-se unida, observando que a divisão no continente é um dos objetivos russos na guerra. A fim de tranquilizar os parceiros europeus, a França e a Alemanha circularam documento que favorece a reorientação da política europeia a fim de prevenir outros atos de agressão e para que a guerra se converta num fracasso estratégico para a Rússia.

O terceiro tema abordado por Macron foi o relacionamento com a China e as tensões em torno de Taiwan. Sem se preocupar com as possíveis reações de Washington, Macron afirmou que a França não tem intenção de entrar numa lógica de confrontação com Beijing no mar do sul da China, nem estender alianças militares, como a Otan, criadas para fins específicos na Europa, para o espaço Indo-Pacífico. Nessa questão, Macron se opõe claramente aos EUA, que pretendem, ao contrário da política da França e da Alemanha, colocar o Tratado do Atlântico Norte ativo também nas ações contra a China.

Num gesto que deve ter sido classificado de terceiro-mundista pelos formuladores de política em Washington, Macron afirmou de forma clara que “nós jamais fomos alinhados automáticos nem vassalos de qualquer potência”. Segundo o presidente francês, a França e a Europa devem construir uma “independência geopolítica” em relação à polarização EUA-China. “Não temos por que ser obrigados a escolher e devemos sempre manter esta liberdade de ação”, disse, apropriadamente, Macron.

Foi anunciado, também, que o Ministério do Exterior francês vai criar uma secretaria estratégica na área de imprensa para lidar com a crescente guerra de informação. No contexto da radicalização das relações internacionais, o novo órgão vai acompanhar a mídia social e os sites da internet, mas também ser dotado de uma capacidade de reação às mensagens agressivas difundidas por regimes autoritários e pela mídia controlada por eles.

O governo francês tem a prática saudável de reunir anualmente o presidente da República com os diplomatas franceses do Quai d’Orsay para discutir temas de interesse da carreira diplomática e os principais aspectos da política externa francesa. Essa prática não existe no Brasil, mas o futuro governo deveria institucionalizar reuniões deste tipo com os funcionários diplomáticos do Itamaraty.

No Brasil, a diplomacia e a política externa são vistas como não prioritárias pelos governos de turno e pelo Congresso Nacional. Por isso são praticamente ignoradas nas formulações de grandes políticas, a não ser, como agora, quando se busca aprovar legislação que permite a nomeação de parlamentares, sem perda de mandato, para a chefia de embaixadas no exterior, com o lamentável risco, como apontado para a França, de politizar o serviço exterior brasileiro.

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E COMÉRCIO EXTERIOR (IRICE), É MEMBRO DA ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS