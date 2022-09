O Orçamento nunca foi autorizativo

O Orçamento é a lei mais importante de um país. Cabe-lhe definir prioridades e fontes de financiamento da despesa pública. Por ser lei, deve-se cumpri-lo à risca, certo? Não no Brasil. Aqui se diz que o Orçamento é “autorizativo”, ideia aceita por jornalistas, economistas, cientistas políticos e até pela classe política. Por aí, o governo paga apenas as despesas obrigatórias (pessoal, Previdência, educação, saúde e dívida), podendo limitar o cumprimento das demais. Admite-se que o uso da liberação de emendas parlamentares ao Orçamento é forma legítima de negociação política. São muitos os equívocos.

A atribuição de poder ao Legislativo para emendar e aprovar a proposta do Orçamento foi aspecto relevante das três grandes revoluções do Ocidente: a Revolução Gloriosa inglesa (1688), a Revolução Americana (1776) e a Revolução Francesa (1789). Em nenhuma delas o Executivo foi autorizado a limitar a liberação de recursos orçamentários. No Brasil, o artigo 165, § 8.º da Constituição diz que “a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa” (grifos meus). São duas palavras distintas. Assim, a arrecadação é uma estimativa; a despesa, um mandamento. Possivelmente, copiamos a regra de algum país que preza o Orçamento, mas não a tornamos realidade.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, grande avanço institucional, prevê a hipótese de limitação do gasto orçamentário (artigo 9.º). Seus competentes autores foram influenciados pela cultura do orçamento autorizativo. No início do ano fiscal, emite-se o Decreto de Programação Orçamentária e Financeira (DPOF), pelo qual são reduzidas dotações aprovadas pelo Congresso. Recentemente, com as mudanças constitucionais que tornaram impositivas emendas parlamentares, afirma-se que isso prejudica a “flexibilidade” na gestão fiscal. Na verdade, as lições da História e a racionalidade dizem que todo o Orçamento deve ser impositivo.

O apoio ao Orçamento autorizativo acarretou outra distorção. Como comentado, aceita-se como natural que o Executivo use a liberação de verbas para obter apoio a decisões legislativas de seu interesse. É o toma lá dá cá orçamentário, que não existe em nações ricas. Talvez ocorra em países menos desenvolvidos nos quais, como aqui, o Orçamento não é levado a sério. Nos Estados Unidos também existem as emendas parlamentares, mas seus autores informam que não têm interesse pessoal e que elas não beneficiarão pessoas jurídicas de fins lucrativos. O Tesouro libera sem restrições todo o Orçamento, negociando apenas o respectivo cronograma financeiro.

A situação piorou com uma aberração institucional: o mundialmente inédito orçamento secreto. Sua fonte são as emendas do relator, uma excrescência pela qual seus autores são também executores da peça orçamentária, uma novidade global em finanças públicas. O desprezo pelos costumes é tal que o presidente da Câmara criou uma sala especial para as negociações com interessados em receber recursos deste singular orçamento. O potencial de corrupção, enorme, já se faz presente em licitações para a compra de tratores e em atividades no âmbito da Codevasf.

A ideia de que o Orçamento é autorizativo afeta negativamente a qualidade de sua execução. Para os fornecedores do governo, existe sempre o risco de não receber os valores que lhes são devidos por compras governamentais, o que pode contribuir para a inclusão de prêmios nas licitações. Em obras públicas, as empresas deslocam máquinas para os locais de sua execução e alugam imóveis para seus engenheiros e outros profissionais. De repente, pode vir a surpresa de corte nas verbas por um ato do Tesouro, sem qualquer aviso. Como não se sabe quando recomeçarão os desembolsos, tudo é desmobilizado, a altos custos. Dada a habitualidade desse procedimento, tais custos são incluídos nas concorrências públicas. A despesa sobe. A qualidade da alocação dos recursos cai.

Nos países desenvolvidos, quando é necessário efetuar ajustes nas despesas públicas, os respectivos cortes são propostos ao Parlamento pelo Executivo. Essa forma de proceder ficou evidente na crise por que passou a União Europeia em 2009. Países como Irlanda, Espanha, Portugal e Grécia foram socorridos pelo trio composto pela Comissão Europeia, pelo Banco Central Europeu e pelo FMI. Os cortes de gastos foram aprovados pelo Legislativo, o que permitiu a discussão de cada caso, incluindo a participação de unidades orçamentárias e de segmentos da sociedade. É um processo mais demorado, porém mais legítimo e menos sujeito a erros.

É preciso estabelecer a regra segundo a qual todo o Orçamento é impositivo, livrando-nos da interpretação de que o Tesouro pode efetuar cortes a seu talante. A medida, além de melhorar a qualidade da gestão fiscal, contribuirá para eliminar o indefensável toma lá dá cá que envergonha a democracia brasileira. O Executivo e o Legislativo precisam aprender a utilizar critérios republicanos nas suas negociações.

*

SÓCIO DA TENDÊNCIAS CONSULTORIA, FOI MINISTRO DA FAZENDA