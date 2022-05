"A violência não é força, mas fraqueza (...), nunca poderá ser criadora de coisa alguma, apenas destruidora.”

O pensamento, do filósofo italiano Benedetto Croce (1866-1952), diz muito sobre o Brasil dos últimos anos, do presente e, sobretudo, do futuro.

O que nos une – a nós, mulheres deste grupo –, em primeiríssimo lugar, é o repúdio à violência que se tornou sinônimo do País desde a eleição de Jair Bolsonaro. Todos sabem, claro, do empenho do atual presidente da República em defesa de uma sociedade cada vez mais armada.

Contudo, não falamos, aqui, apenas desse tipo de violência com que Jair Bolsonaro se identifica diretamente quando imita com as mãos o gesto de estar atirando, aquela demonstração de barbárie explícita que, numa mesma semana, registrou episódios chocantes na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, e em Umbaúba, em Sergipe.

Nosso horror se estende também a outros tipos de violência – que, infelizmente, são muitos. Tome-se a fome por exemplo. Pela primeira vez, o nível de insegurança alimentar no Brasil superou a média global (35%). Passou dos 30% registrados em 2019 para 36% em 2021.

No meio ambiente, os dados também são alarmantes. Em abril, foram derrubados 1.012,5 km² de floresta na Amazônia, um recorde para esse período do ano. Na Mata Atlântica, por sua vez, em 2020/2021, o desmatamento teve aumento registrado de 66% em total afronta à Lei da Mata Atlântica. Seria longa a lista de outras modalidades de violência: a do desemprego, a do déficit habitacional, a do número de jovens que não concluem o ensino básico, etc.

O que nos une – a nós, que fazemos parte da maioria do eleitorado brasileiro – é, no fundo, a luta pela implementação de uma agenda comprometida com os valores e os direitos mais básicos do ser humano: a vida, em si, e seu usufruto traduzido numa existência digna. Temos urgência na erradicação da pobreza. Queremos nossa alegria e nossa autoestima de volta, um país pacificado.

Todos nós, enquanto sociedade, temos responsabilidade em relação às mazelas que assaltam o Brasil. Somos mulheres de diferentes origens e trajetórias, mas vivemos este momento com a mesma apreensão. Nossas diferenças não nos separam: sabemos que estamos no mesmo barco. Acreditamos que a luta por dignidade, igualdade e respeito só será eficaz se for uma luta coletiva.

A sociedade que agride suas minorias é um ambiente destrutivo também para quem não faz parte delas. Vivemos juntos, no mesmo lugar, e a derrocada dos valores civilizatórios será uma derrota de todos.

Conhecemos bem o esforço com que o regime de normalidade democrática foi construído depois de duas décadas de autoritarismo, e nos assusta ver que instituições que acreditávamos consolidadas estão sendo colocadas em risco.

Manifestações exaltadas nas redes sociais dão uma falsa sensação de participação, enquanto apenas alimentam o caos e pouco transformam. Estamos vivendo em uma sociedade que esgota suas energias em batalhas virtuais e restritas, ao mesmo tempo que fecha os olhos para riscos concretos e abdica da sua responsabilidade na construção de uma nação para todos.

O passado – nunca é demais lembrar – deve ser tomado como lição, porém não se pode alterá-lo. Passíveis de mudança são, sim, o presente e, por isso mesmo, o futuro.

Para tanto, acreditamos que, neste momento, a união deva ser ampla. De todos, rigorosamente todos – vale a pena repetir a expressão –, independentemente de gênero, cor da pele e origem social, que anseiem por um país próspero e justo.

Isso não significa, obviamente, abandonar reivindicações próprias de cada segmento. Este nosso grupo mesmo tem dentro de si pautas mais particulares. Todavia, o desafio é maior, estamos ameaçados pelo triunfo da intolerância, pela vitória da truculência sobre a lei, com todas as suas devastadoras consequências. A democracia não se sustenta se abrir espaço para o seu avesso. Daí o imperativo da união – a verdadeira força contra o espírito de destruição.

O que nos une, portanto, em última instância, é a necessidade de unir.

*

CARMEN SILVA, LIDERANÇA DO MOVIMENTO SEM-TETO DO CENTRO (MSTC);

ANTONIA CLEIDE ALVES, LIDERANÇA COMUNITÁRIA DE HELIÓPOLIS (UNIÃO DE NÚCLEOS, ASSOCIAÇÕES DOS MORADORES DE HELIÓPOLIS E REGIÃO);

EVANIZA RODRIGUES, MILITANTE DA UNIÃO NACIONAL POR MORADIA POPULAR;

MARILIA DE SANTIS, DIRETORA DE ESCOLA E COORDENADORA DO MOVIMENTO SOL DA PAZ DE HELIÓPOLIS;

TERESA CRISTINA RALSTON BRACHER, MEMBRO DO CONSELHO DA ACTC (CASA DO CORAÇÃO), INSTITUTO ACAIA, INSTITUTO ARREDONDAR, INSTITUTO SOS PANTANAL E ASSOCIAÇÃO ONÇAFARI;

ESTER CARRO, INSTITUTO FAZENDINHANDO – JARDIM COLOMBO;

ELIANA SILVA, ATIVISTA DE FAVELA – REDES DA MARÉ; E

MARISA MOREIRA SALLES, PRESIDENTE DO INSTITUTO BEI, COFUNDADORA DA PLATAFORMA ARQ.FUTURO DE CIDADES E DA BEI E EDITORA DE CULTURA BRASILEIRA E EDUCAÇÃO

TODAS TRABALHAM JUNTAS EM CAUSAS SOCIAIS EMERGENCIAIS NUM GRUPO INFORMALMENTE INTITULADO GRUPO CONFIANÇA