O SUS depois da distopia

A distopia imposta ao País nos últimos anos – que, acredito, poderá ser suplantada a partir do resultado da eleição presidencial de 30 de outubro – escancarou um Brasil pouco adepto aos valores que estão estampados na Constituição. A saúde foi alvo de absurdos dantescos, que ameaçavam toda a capacidade do setor de pensar e se organizar. A racionalidade não reage bem ao absurdo. Quando ela tenta enquadrar fatos tão surreais quanto os vividos durante a pandemia de covid-19, na expectativa de que o óbvio prevaleça, ela falha e passa por momentos de dúvida. Tamanho é o absurdo, que passamos a desacreditar da eficácia da racionalidade.

Vivemos uma realidade em que muitos cidadãos, portando um smartphone, se sentem especialistas em teses que vão da microbiologia e epidemiologia até a organização da rede assistencial, por exemplo. Pesquisadores e experts nos assuntos, para além da incredulidade e das tentativas insistentes em apresentar evidências sobre os temas, se veem diante de um novo cenário no debate público. Os dilemas centrais que vivíamos 15 ou 20 anos atrás se tornaram anacrônicos, quando passamos a discutir, por exemplo, se uma mãe deve ou não levar seu filho para vacinar-se contra a poliomielite.

Contudo, é necessário, na janela de oportunidade em que se forma uma frente ampla e democrática no governo federal, com representação de diversos espectros do campo político, rediscutir a organização de alguns fundamentos sobre o setor. O aspecto central a ser considerado é que não existe milagre. Existem, sim, um bom planejamento e boa gestão. Sendo a fé sempre respeitada como um fator de foro individual, sabe-se que não vamos melhorar os indicadores de saúde acionando-a diante de desafios sociais concretos. Os sistemas de saúde se mostram vigorosos quando as políticas integram um tripé fundamental: estratégia, processos e pessoas. E é possível avaliar diversos desafios e algumas certezas para a construção desses pilares.

O PT e outros segmentos da frente ampla que se formou no segundo turno têm quadros históricos, que ajudaram a constituir o sistema de saúde e muitas de suas virtudes. Grandes formuladores, de diferentes grupos, capazes de reestruturar a terra de ninguém que se tornou o principal espaço de organização do SUS por meio de uma estratégia tácita e permanente de estrangular as áreas técnicas por dentro.

Mas a sua virtude, paradoxalmente, é sua grande fragilidade. O modelo gerencial dos governos petistas tende a inserir pessoas alinhadas aos seus grupos de interesse em primeiros, segundos, terceiros e quartos escalões, por meio de contratos temporários, bolsas, convênios por projetos e outros modelos precários, escanteando os servidores de carreira de qualquer protagonismo na condução das políticas públicas. É um método que, de um lado, pode acelerar a implementação da agenda política, mas, por outro, não cria institucionalidade, ficando refém dos ciclos eleitorais. Quando vitorioso, a política permanece. Porém, quando derrotado, não sobra nada – nem ninguém – sequer para apagar as luzes.

É necessário um planejamento com propósito mais longevo, que possa ser seguido e fortalecido pelos futuros presidentes da República. O que vimos durante a pandemia é, justamente, a necessidade urgente de que as políticas sejam perenes, com processos bem definidos e que sejam levados a cabo neste ou naquele governo, sob o risco de pautas universais, como o direito à saúde, ficarem sequestradas nas mãos de governantes com intencionalidade pouco alinhada aos preceitos constitucionais. Neste momento, somente a administração gerencial de Estado, dentro de suas atribuições, com pessoas com formação técnica, é capaz de resistir e imprimir profissionalismo e legitimidade social às pautas. Vimos isso no enfrentamento de diversos setores, como a Anvisa, por exemplo, diante dos desmandos do chefe do Executivo.

É importante frisar que o que se defende aqui é o fortalecimento da área estratégica, cerne da política pública, ação central e exclusiva de um Estado moderno, que pode e deve contar com tantas outras parcerias públicas e privadas e modelos de gestão, até chegar ao cidadão, em forma de ofertas assistenciais diversas. Isso não significa o inchaço do Estado. Ao contrário, é conferir-lhe menos turnover e maior racionalidade, perenidade, previsibilidade, eficiência, transparência e, consequentemente, desenvolvimento social.

Espera-se, pela própria frente ampla que se formou, que exista um realinhamento dos princípios sociais-democratas também no SUS. Um SUS que nunca alcançou o investimento necessário em nenhum governo desde sua criação e que, mesmo assim, se mostrou resiliente, valoroso e merecedor de atenção permanente. Mais do que isso, que este olhar para o SUS seja centrado em planejamento e gestão, com medidas pensadas e executadas por quadros técnicos qualificados e oriundos de diversos setores, os quais o Brasil tem em demasia.

DOUTOR EM PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE (FCM/UNICAMP), DOCENTE NA ÁREA DE SISTEMAS DE SAÚDE, PESQUISA, INOVAÇÃO E GESTÃO NA FACULDADE SÃO LEOPOLDO MANDIC, É COORDENADOR DE PROJETOS DE IMPACTO PELO INSTITUTO DE PESQUISA E APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IPADS)