Política laica

O início da campanha para a Presidência da República dava a impressão de que vivíamos uma guerra santa. Por exemplo: em agosto, reportagem do Estadão mostrou que pastores usavam suas redes sociais para referendar discursos e pautas do presidente Jair Bolsonaro. Com cerca de 50 milhões de seguidores, as redes desses religiosos ajudavam a multiplicar os bordões do bolsonarismo, como “Deus, Pátria, família e liberdade”, “nossa bandeira jamais será vermelha”, além de convocar para os atos de 7 de setembro realizados em apoio ao presidente.

Para o pastor André Valadão, mencionado na reportagem, “2022 é um ano de guerra”. Num culto com Valadão, da Igreja Batista Lagoinha, a primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou que o Planalto era “consagrado a demônios”.

Escaldado pela perda de intenções de voto no segmento evangélico, Lula suspendeu suas declarações em favor do Estado laico para responder que, “se tem alguém que é possuído pelo demônio, é esse Bolsonaro”. A campanha do petista foi além e cunhou o bordão “Bolsonaro usa Deus, Deus usa Lula”.

Em setembro, pesquisa do Datafolha mostrou que, para 56% dos eleitores, política e valores religiosos devem andar juntos. No mesmo mês, em artigo no jornal Folha de S.Paulo, o antropólogo Juliano Spyer, criador do Observatório Evangélico, reportou diversas manifestações de líderes evangélicos contra Lula e/ou a esquerda. No interior do Paraná, por exemplo, um pastor da Igreja Presbiteriana Renovada afirmou que, “se tiver algum petista aqui, em nome de Jesus Cristo, sai de dez em dez para não tumultuar”. Estranho: uma “casa de Deus” seletiva. Mas o mesmo pastor ainda foi além: “Jesus é da direita”.

No interior do Tocantins, ainda conforme Spyer, foram estas as palavras de um pastor da Assembleia de Deus: “Deus falou pra mim: ‘(...)Se eles entregarem a nação brasileira na mão da esquerda, o portão (do inferno) vai se abrir’”. Em missa celebrada em 6 de setembro na paróquia São Miguel Arcanjo, em Brasília, Bolsonaro disse: “Peço a Ele que o nosso povo não experimente as dores do comunismo e, então, rezo o Pai Nosso”.

Diante de manifestações como essas, é preciso dizer, primeiro, que os problemas do País passam longe do perigo de ter o Palácio do Planalto consagrado a demônios ou ao comunismo (duas coisas que, salvo melhor juízo, não existem fora de Cuba e da Record). Fome, inflação, desamparo social são desafios muito mais relevantes e complexos para o próximo presidente, e o encaminhamento desses desafios supõe escolhas difíceis, que dependem de racionalidade e debate, planejamento e execução. Ou seja, nada que ver com questões espirituais de sentido único e validade absoluta para seus aderentes.

Aliás, mesmo relevantes questões de dimensão religiosa dependem da lógica democrática para se consolidar socialmente. Tome-se o caso do aborto. Não será com a afirmação de princípios inegociáveis (direito à vida do feto x direito da mulher ao seu corpo) que o tema poderá encontrar consenso ou pacificação na sociedade. Para isso, é necessária a consideração tanto da dimensão religiosa/moral quanto da realidade da prática no País, suas causas e implicações individuais e coletivas. E é tarefa típica da política, não da religião, buscar a maior acomodação possível das posições em conflito.

Afinal, somos um Estado laico, que não adota ou apoia uma confissão religiosa, mas cultiva a diversidade de opiniões, crenças e opções presentes na sociedade. Por isso, os grupos religiosos têm voz na sociedade, mas ela não pode ter por voz os preceitos de uma religião. É o que resulta do artigo 19 da Constituição federal, que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e municípios não só “estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento”, mas também “manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança”, ressalvada a colaboração de interesse público “na forma da lei”.

Um Estado laico reclama uma política laica, que recusa dogmatismos e foca a solução de problemas concretos (não espirituais). A vida política numa sociedade democrática gira em torno de interesses mais ou menos conciliáveis (não absolutos).

Com isso, não se nega a importância da religião na vida, na visão de mundo ou na opinião das pessoas. A própria Constituição reconhece essa importância. O ponto é que a dimensão religiosa ou os valores em geral pertencem à consciência de cada um; têm natureza eminentemente pessoal. É por isso que, na lógica democrática, os valores são respeitados, não combatidos. Combatem-se os interesses. Na democracia, pode-se impor a uma minoria o sacrifício de seus interesses, mas nunca a renúncia dos seus valores.

Além disso, a consequência de uma concepção teológica (de sentido único, intransigente) na política “não é a elevação dos interesses, mas a degradação dos princípios. Todos lutam pelos próprios interesses e levantam a bandeira dos princípios. Todos discutem a respeito de princípios e trabalham pelos próprios interesses” (Norberto Bobbio, Entre duas repúblicas).

*

DOUTOR EM DIREITO PELA USP E PELA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, INTEGRANTE DO INSTITUTO NORBERTO BOBBIO, É PROFESSOR DA FADI E FACAMP