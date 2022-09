Por que o primeiro turno

Nesta eleição beligerante de 2022, com adversários políticos tratando-se como inimigos a banir uns aos outros do cenário nacional, há também uma pressão das campanhas dos dois candidatos mais bem postados nas pesquisas para que eleitoras e eleitores que preferem outros pleiteantes ao Palácio do Planalto renunciem ao direito de voto fora de suas bolhas, de modo que o pleito seja definido logo no primeiro turno. Isso não fere a legislação, mas, de certo modo, enfraquece a razão democrática eleitoral, porque visa a amedrontar e tirar das pessoas a liberdade de manifestar nas urnas a opção da sua verdadeira crença sobre quem de fato é melhor para o Brasil.

Além de assegurar a oportunidade plena de escolha, o estatuto do primeiro turno dá legitimidade às eleições na medida em que evita a eleição de alguém sem ter ao menos a metade mais um dos votos válidos (excluídos brancos e nulos). Caso isso não ocorra no primeiro turno, o eficiente e confiável sistema eleitoral brasileiro conta com o sufrágio de segundo turno para dar essa legitimidade a quem for liderar o Poder Executivo da República.

No primeiro turno, nenhuma cidadã ou nenhum cidadão deveria passar pelo constrangimento de ficar presa ou preso entre duas candidaturas que não lhe atendam. As pesquisas indicam a situação em que as candidaturas se encontram num determinado momento na intenção de voto das pessoas e, evidentemente, revelam inclinações de vitória; todavia, na política, os horizontes estão sempre em aberto enquanto há claridade e tempo. Já vimos acontecer viradas nos últimos dias que antecedem eleições.

Quem, no primeiro turno, vota no candidato em que acredita não fica no prejuízo, pois, no caso de as eleições não serem decididas de imediato, no segundo turno as articulações podem convergir para algo próximo do que está buscando. Não há argumento suficientemente forte para nos tirar a coragem de, no primeiro turno, fazer a escolha de nossa vontade. Expressar a verdadeira intenção enriquece o processo democrático e fortalece o exercício do contraditório.

Todos temos nossas crenças, mas o que quer que nos mova eleitoralmente não pode nos impor a indignidade de votarmos por medo. Apostar em um candidato que pode tirar a chance do outro, apenas por repulsa, é o cúmulo da antipolítica que vem sendo praticada no Brasil, em nome do “nós contra eles” e do “bem contra o mal”. O chamado voto útil contribui para o aprofundamento deste estado de antagonismo vigente no País, como se a eleição de um presidente da República fosse uma rinha de galos, em que o propósito único seria escarnecer o derrotado, e a conquista da Presidência, apenas uma forma de satisfazer impulsos de desejos insaciáveis, imaturos e convicções fanatizadas. Esse modo de tratar a política somente intensifica o conhecido ciclo perverso do aumento da concentração da riqueza e a naturalização da indiferença com a desigualdade, condenando a grande maioria a permanecer estagnada na miséria, que se aprofunda.

As pesquisas cumprem a função de divulgadoras de intenções que podem ser observadas durante o processo eleitoral, como parâmetros de acompanhamento da posição das postulantes e dos postulantes ao Executivo por quem vota, mas nunca como determinantes de decisões. Além dos nomes que se mantêm em primeiro e segundo lugares na preferência do eleitorado, há outros que podem ser considerados, que estão se colocando com clareza, objetividade, racionalidade e espírito público, sem estarem pretendendo o continuísmo no poder.

As diferenças entre Ciro Gomes, Luiz Felipe D’Ávila, Jair Bolsonaro, Lula, Simone Tebet, Soraya Thronicke e outros nomes que estão no páreo eleitoral pelo posto número um do governo do Brasil são muito claras. Qual dessas personagens tem mais condições de tocar os interesses magnos de um país marcado por tantas assimetrias e injustiças sociais? A atitude de votar no primeiro turno com consciência define o espírito cidadão que arrisca algo bom, mesmo que pareça quase impossível.

A insegurança, a indecisão e o discurso interno martelando que “aquele não pode ser” tornam eleitoras e eleitores vulneráveis ao assédio das campanhas dos candidatos que ainda estão liderando as pesquisas, que pregam a cristalização e a maximização da “utilidade” do voto. No entanto, saltar o primeiro turno, como se este não tivesse qualquer valor e pudesse ser deixado para trás, pode ser o caminho que leva à destruição do próprio caminho.

A eleição em dois turnos é um método democrático de grande efeito, porque o primeiro turno permite o exercício livre da vontade de influir com as nossas crenças e valores nos destinos do País, e, no segundo turno, aquelas e aqueles que não tiverem seus candidatos nas duas primeiras posições podem, aí sim, ser pragmáticos na gigantesca responsabilidade indelegável por suas escolhas.

Falta exatamente uma semana para a votação em primeiro turno. É um tempo curto, mas ainda suficiente para deixarmos incômodos de lado, revermos decisões petrificadas, para refletirmos, ouvirmos nosso coração e assumirmos os atos determinados por nossas crenças, razões e convicções.

