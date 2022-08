Reconhecimento à Petrobras

Os mercados começaram o ano de 2022 com um comportamento diferente. Nas bolsas, enquanto as empresas símbolo do mundo digital tiveram quedas consideráveis, os nomes mais tradicionais da antiga economia do petróleo trouxeram retornos elevados. A Petrobras foi um dos destaques.

Em que pese seu notável trabalho, a companhia tem sido vítima de profundas críticas que procuram desfigurar sua imagem. Ataques feitos seguramente pelo desconhecimento das suas atividades ou por preconceito. Isso ocorre contraditoriamente no momento em que a empresa apresenta seus melhores resultados, reduz seu endividamento, amplia investimentos e gera expectativas muito positivas.

O maltrato deve-se, sobretudo, à incompreensão acerca da regra de formação dos preços dos combustíveis, que tem sido ideologizada, assim como a discussão sobre a privatização da estatal, questão relevante a ser considerada e debatida seriamente, longe do atual ambiente político.

A falta de bom senso nem sempre regeu as questões relativas à Petrobras. As discussões acerca da indústria nacional de petróleo antecedem o surgimento da empresa. Desde a primeira metade do século passado se debatiam os rumos do Brasil e qual deveria ser o papel do Estado na industrialização do País.

Apesar de alvo de frequentes ataques, a Petrobras sempre foi destinada a ser empresa da maior importância nacional. Transformou-se no Sistema Petrobras e construiu refinarias, oleodutos e gasodutos, além da criação de subsidiárias como Petroquisa, Braspetro e BR Distribuidora. Do poço ao posto, os brasileiros passaram a ter a consolidação e a garantia de abastecimento de combustíveis em todo o País. Nunca houve desabastecimento no Brasil graças à companhia.

Nos anos 1980, com os trabalhos na Bacia de Campos, a empresa triplicou sua produção de petróleo. Os avanços tecnológicos na perfuração de poços em águas profundas foram reconhecidos internacionalmente. Em 1992, a companhia foi premiada pela primeira vez com o Distinguished Achievement Award, da Offshore Technology Conference (OTC), maior e mais importante reunião mundial sobre petróleo.

Em agosto de 1997, com a sanção da nova Lei do Petróleo, (Lei n.º 9.478/97), foi aprovado um novo arcabouço regulatório, com a criação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). Contrariando a opinião da crítica, a Petrobras continuou sendo importante na exploração, produção, refino e distribuição. Antes mesmo da descoberta do pré-sal, os petroleiros conquistaram pela segunda vez o Distinguished Achievement Award, na OTC, em 2001, consolidando a companhia como referência internacional.

Em 2005, na busca da autossuficiência, engenheiros e trabalhadores da empresa perfuraram um poço com 7 mil metros de profundidade, retirando petróleo da camada do pré-sal, na Bacia de Santos. Esse feito contribuiu para a empresa captar US$ 72,8 bilhões, numa operação recorde, por meio da oferta de ações em bolsa.

No final de 2017, o volume de óleo retirado de campos do pré-sal correspondeu pela primeira vez à metade da produção total do País, atualmente em torno de 3 milhões de barris por dia. Os maiores responsáveis por esse salto são 45 mil profissionais altamente qualificados, muitos vivendo em alto mar, nas plataformas, ou adentrando o Brasil profundo, em regiões inóspitas.

É critério de justiça reconhecer que a Petrobras tem méritos indiscutíveis em ser líder mundial no desenvolvimento de tecnologia para a exploração em águas profundas e ultraprofundas. Seu elenco de profissionais já conquistou quatro distinções na OTC, sendo as duas últimas em 2015 e 2020, em meio aos lamentáveis escândalos de corrupção que se abateram sobre a companhia.

Os brasileiros, preocupados com o retorno da inflação, fenômeno mundial, assistem a discussões sobre o preço dos combustíveis. Ideias, palpites e sugestões estão alimentando um debate sem fim, enquanto os custos logísticos não param de aumentar.

É preciso ter respeito e admiração pela história de vitórias da Petrobras. Em seu último plano estratégico, a companhia divulgou programa de investimentos de US$ 68 bilhões nos próximos cinco anos. Que outra empresa brasileira tem esse potencial ou condição de gerar valor adicionado em nossa indústria?

O atual debate mundial em torno das mudanças climáticas aponta os combustíveis fósseis como os maiores vilões nessa crônica global. A Petrobras, idealizada e gerida por brasileiros, assume mais uma vez grande responsabilidade. Tem imensa capacidade para manter e potencializar o Brasil na rota da sustentabilidade, fazendo a transição energética e investindo em projetos de energia renovável, sem abandonar seu percurso como uma das líderes na exploração e produção de petróleo. É preciso compreender e prestigiar o papel da companhia nestes tempos de profundas mudanças no planeta.

Este é um momento necessário para continuar acreditando na Petrobras, no seu elenco e nos empreendimentos que realiza, do maior interesse para nós, brasileiros.

PRESIDENTE EXECUTIVO E PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PETROBRAS – 1992/1999