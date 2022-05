Repensar o foro privilegiado

A competência por prerrogativa de função é assunto técnico que, nos últimos anos, se tornou objeto de intenso debate público. De um lado, está a ideia de que o foro privilegiado seria um instrumento de impunidade. De outro, está a defesa de sua necessidade como medida para evitar que o processo penal seja usado para perseguições políticas. Mais do que proporcionar novas perspectivas, essa dicotomia tem dificultado o amadurecimento da discussão. É preciso ir além de crenças históricas e de preferências pessoais para analisar, sem paixões, a experiência concreta do foro privilegiado no País.

No Brasil, o foro privilegiado tem um alcance desproporcional. Cerca de 37 mil agentes públicos são beneficiados por regras especiais de competência. Não há notícia de qualquer outro país com tal prerrogativa para tantas autoridades. Em geral, são somente os chefes de Estado e, quando muito, seus respectivos ministros que desfrutam de regras especiais de competência.

A sistemática atual do foro por prerrogativa de função é disfuncional. Os tribunais, especialmente o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF), não têm estrutura, tampouco vocação institucional, para processamento de ações penais. A razão de existir dessas cortes é revisar casos específicos, de especial relevância para toda a sociedade.

Eis um exemplo desta disfuncionalidade. Diante do alto volume de casos relativos a foro privilegiado, os tribunais superiores são obrigados a nomear juízes instrutores, de instâncias inferiores, para processar as centenas de ações penais originárias. É um contrassenso. Retira-se das instâncias inferiores não apenas a competência, mas sua força de trabalho, pois frequentemente quem fica responsável pelo processamento desses casos nas instâncias superiores são juízes convocados. Mesmo assim, os processos criminais de foro privilegiado congestionam a pauta dos tribunais. O caso do mensalão, por exemplo, ocupou 69 sessões do STF.

Na própria interpretação normativa sobre o foro privilegiado – que, em tese, deveria trazer segurança –, sempre houve boa dose de incerteza. São frequentes as mudanças de posicionamento dos tribunais: edição e revogação de súmulas antigas, inovações jurisprudenciais e aplicação seletiva de precedentes. O cenário é de insegurança jurídica.

Em 2018, o STF julgou a Questão de Ordem 937, por meio da qual buscou sanar algumas dúvidas e, acima de tudo, reduzir a incidência do foro por prerrogativa de função. Na ocasião, o tribunal definiu que o critério de competência diferenciado somente se aplicaria a fatos praticados por agentes durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.

Longe de pacificar o tema, a nova orientação do STF suscitou outras dúvidas. Além das questões não resolvidas, os critérios definidos pelo Supremo violam a literalidade da Constituição de 1988, que determina expressamente que a competência por prerrogativa de função se aplica aos “crimes comuns”, e não apenas aos relacionados à função pública. O próprio ministro Gilmar Mendes reconheceu que a decisão “trouxe mais desacertos do que acertos”.

O foro privilegiado tem, também, consequências sobre o controle das decisões judiciais. As autoridades com prerrogativa de foro dispõem de menos oportunidades de apresentar recursos. Além disso, a revisão das decisões, muitas vezes, fica a cargo dos próprios magistrados que proferiram a sentença original. Como consequência, há uma redução do alcance da garantia do duplo grau de jurisdição, o que, entre outros aspectos, revela como é frágil a ideia de que foro privilegiado sempre beneficiaria o réu.

Neste cenário, é forçoso reconhecer que as regras do foro privilegiado, diferentemente de sua finalidade original, não têm contribuído para assegurar um processo penal mais justo e imparcial. Têm, aliás, reforçado a dimensão política da persecução penal, numa seara que deveria ser fundamentalmente jurídica. Em vez de assegurar o necessário distanciamento entre processo penal e pressões políticas, o foro privilegiado no Brasil parece contribuir para reforçar o peso dessas influências.

Ainda que não haja consenso sobre o tema, o percurso trilhado oferece alguns aprendizados. O ajuste circunstancial e provisório das regras especiais de competência, realizado pelo Judiciário, não é caminho seguro nem funcional. É preciso um novo marco jurídico que, de forma estável e técnica, diminua drasticamente as hipóteses de foro privilegiado. Os casos de competência especial em razão de cargo público devem ser realmente excepcionais: para os chefes dos Poderes, e não muito mais. A confecção desse novo marco é tarefa do Legislativo.

Talvez o maior aprendizado da experiência brasileira seja o de que não se constrói um bom sistema processual à base de exceções. É preciso um renovado tratamento isonômico entre autoridades e cidadãos. Da forma como existe hoje, o foro privilegiado não contribui para a racionalidade, a equidade e a imparcialidade do processo.

SÃO, RESPECTIVAMENTE, ADVOGADO CRIMINALISTA, MESTRE E DOUTORANDO EM PROCESSO PENAL PELA USP; E PROFESSORA, ADVOGADA PÚBLICA E DOUTORA EM PROCESSO PENAL PELA USP