Sistema Único de Saúde. Será que falta um ‘S’?

Concebido por meio da Lei n.º 8.080 de 1990, o Sistema Único de Saúde (SUS) nasceu da Constituinte de 1988, que pelo seu artigo 196 descreve: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Além disso, o SUS tem outras responsabilidades: vigilância sanitária, saneamento, segurança do trabalho e da saúde do trabalhador, desenvolvimento científico e tecnológico, regular e fiscalizar alimentos, estabelecimentos de saúde, equipamentos, medicações, bem como definir padrões para garantir a proteção à saúde. Simplesmente, o sonho de qualquer país e de uma sociedade no que se refere a saúde.

Alguns princípios doutrinários do SUS devem ser ressaltados em qualquer discussão sobre o assunto. São eles: a universalidade, a equidade e a integralidade. O primeiro se refere ao direito à saúde como direito à cidadania para todos os brasileiros, promovido por meio de políticas públicas e igualdade de acesso; o segundo pontua a justiça social com a finalidade de reduzir a desigualdade entre os diferentes; e, por fim, o terceiro se direciona à promoção da saúde propriamente dita, ou seja, tratar as pessoas como um todo (prevenção, tratamento e reabilitação).

A questão sempre foi e será: como fazer tudo isso parte de uma política pública de saúde clara, transparente e sustentável?

A responsabilidade de um país promover um sistema público de saúde para toda a sua população é enorme, principalmente no Brasil, com mais de 213 milhões de habitantes, dos quais mais de 75% dependem exclusivamente dele. Para que isso seja viável, três maiores desafios devem ser enfrentados e divididos com a sociedade no dia a dia. São eles: o acesso, a oferta dos serviços e o financiamento do sistema, que prefiro chamar de sustentabilidade.

O SUS é um sistema em constante desenvolvimento e aprimoramento, política pública fundamental para uma sociedade como a nossa, com desigualdades evidentes e injustiça social explícita. Podemos ressaltar algumas ações de sucesso do SUS que se transformaram em exemplos mundiais: o enfrentamento ao HIV desde o início da aids, o Sistema Nacional de Transplantes, o Programa Nacional de Imunização e Programas de Saúde da Família. E não podemos esquecer, mesmo com todas as dificuldades, o recente enfrentamento da pandemia.

Embora tenhamos bons exemplos, ainda lidamos com falhas básicas do sistema que deixam milhões de brasileiros desassistidos para adequados diagnósticos, exames, terapêuticas clínicas, procedimentos cirúrgicos, internações, sem falar na falta de programas eficientes de prevenção de doenças crônicas que acabam por sugar os recursos após se instalarem com suas graves consequências tardias.

No entanto, um dos maiores problemas do SUS é semântico. Quando interpretamos o SUS como um sistema de saúde para 213 milhões de habitantes que tem o “dever de dar tudo a todos”, inviabilizamos a eficiência do programa.

Não há em qualquer país do mundo, do tamanho que for, a possibilidade de oferecer tudo, de maneira ilimitada, a todos. Não existe recurso (seja ele econômico, de infraestrutura, de matéria-prima ou recursos humanos) que seja infinito, especialmente quando o assunto é política pública de saúde.

Não há dúvidas de que cada cidadão merece o melhor tratamento existente no mundo para sua enfermidade, mas, tratando-se de saúde pública, temos o dever de oferecer o melhor para o maior número de pessoas. Lidamos com princípios e com limitações, falamos de justiça e de utilidade, pensamos no indivíduo, mas temos de priorizar a sociedade. Não podemos “garantir” tudo para todos e oferecermos tudo para poucos e pouco para muitos. Esse não é o conceito do SUS!

Mesmo com exemplos já mencionados acima, o SUS não pode mais se orgulhar de ser o maior sistema público de saúde do mundo, mas, sim, de se transformar no mais inclusivo e eficiente programa público de saúde existente.

Muitos são aqueles que se vangloriam de que o SUS é gratuito, o que não é uma verdade. O SUS é pago pelos impostos cobrados de cada um de nós e que deveriam ser devolvidos em benefícios por meio da prestação de contas de cada centavo arrecadado.

Para o real cumprimento dos princípios doutrinários do SUS, há necessidade de escolhas, de prioridades, de políticas de Estado, e não de governo, de coragem e de transparência, para que cada cidadão acredite que estará recebendo o melhor tratamento possível, de forma responsável para sustentabilidade e consequente melhoria de um sistema perene, que venha a oferecer qualidade e eficiência ao atendimento de nossos filhos e netos.

O Sistema Único de Saúde é um dos maiores patrimônios conquistados pela sociedade brasileira e precisa ser tratado como tal. Não há tolerância para desvios de verbas, má gestão e falta de dados para avaliarmos seus resultados. Precisamos de um SUS que, além de universal, equânime e integral, seja sustentável. Será que falta um S?

MESTRE E DOUTOR EM CIRURGIA PELA UNICAMP E UNIVERSITY OF BIRMINGHAM, INGLATERRA, É PROFESSOR LIVRE DOCENTE EM CIRURGIA PELA USP