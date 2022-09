Sobre a Fundação Fernando Henrique Cardoso

A convergência dos atributos de grande intelectual e de notável homem público assinala a identidade de FHC. Integra o capital simbólico da Fundação Fernando Henrique Cardoso (FFHC), por ele criada e concebida como instituição apartidária voltada para pesquisar e debater a agenda do presente na perspectiva do futuro. Alinha-se à sua recorrente preocupação intelectual em captar o novo que aflora na dinâmica dos processos sociais, econômicos e políticos.

Assumi este ano a presidência do Conselho da fundação, por indicação de FHC e com o apoio da governança da instituição. FHC avaliou que, nesta fase de sua vida, precisava diminuir os encargos de suas atividades, permanecendo na fundação com a auctoritas de presidente de honra.

Refleti sobre o desafio desta incumbência em relação aos caminhos da fundação com o lastro de quem dela participou desde o início e no espírito de parceria e da amizade que desde sempre me une a FHC.

Dizia Padre Antonio Vieira, explicando por que Davi recusou as armas de Saul e recorreu às suas próprias para enfrentar o gigante: “Com as armas alheias ninguém pode vencer, ainda que seja Davi”. FHC venceu nas muitas esferas da vida com as suas próprias armas, as de um grande intelectual.

Cabe pontuar que em sociedades modernas, complexas e secularizadas existe um papel próprio para o intelectual. Este se desdobra na palavra que articula rumos e princípios no trato das incertezas e das transformações e no saber técnico e dos conhecimentos para efetivar na realidade as diretrizes dos rumos.

No jogo da política e da governança, um intelectual pode se dedicar a criticar o poder, legitimar o poder, assessorar e influenciar o poder, exercer as responsabilidades do poder. FHC exerceu todas essas atividades e sua rica experiência nesta matéria é parte do legado e do capital simbólico da fundação que leva o seu nome.

Nesta matéria, é importante apontar que há uma diferença entre o tempo do intelectual e o do policy-maker que exerce as responsabilidades do poder. O do intelectual é o tempo mais amplo da reflexão e da investigação. O de quem exerce o poder é o tempo da urgência do processo decisório.

Analisando esses dois distintos tempos, Kissinger, nas suas Memórias, observou que um período de altas responsabilidades governamentais ensina a decidir, não ensina o que decidir. Quem decide leva em conta no processo decisório suas experiências e conhecimentos.

É o que esclarecem os quatro volumes dos Diários da Presidência de FHC. Estes documentam na sua gestão – além do peso dos fatos e das dificuldades – a onipresença do rumo e da mobilização do saber técnico. Foi a partir disso que construiu a sua liderança, a sua competência no conduzir, elaborando à luz das circunstâncias a visão de futuro de um rumo esclarecedor das prioridades.

Joaquim Nabuco, em Balmaceda, refletiu sobre os critérios apropriados para julgar o valor de uma Presidência e indicou que o critério se encontra no resultado de sua administração. E aí, diz Nabuco, é preciso comparar o estado em que um presidente recebeu o país e o estado em que o deixou.

O saldo do inventário dos dois mandatos de FHC é altamente positivo. É fruto do bem-sucedido exercício de sua liderança inovadora, que captou o novo, não sucumbiu à inércia das rotinas, ampliou a qualidade da governança e criou, na plena vigência de um Estado Democrático de Direito, melhores condições de vida para o País e seu povo. Elevou o patamar do Brasil e de sua presença no mundo.

Na pós-Presidência, FHC reinventou-se no exercício de um outro tipo de liderança, a de um institution-builder. Criou a Fundação FHC, pensando nas tarefas do intelectual na política em nosso país. Guiou-se pela “ideia a realizar” de um think tank apartidário e pluralista, respeitador do debate qualificado das ideias, permeado pela adesão à democracia. Valeu-se, nesta tarefa, do seu poder de convocatória e da sua experiência na mobilização de pessoas capacitadas para articular rumos e propiciar saberes técnicos.

O capital simbólico da Fundação FHC é o legado do denso inventário do conjunto de suas realizações e atividades como think tank que obteve, sob sua liderança de institution builder, reconhecimento nacional e internacional.

Este se fundamenta nas dezenas e dezenas de debates e na sua irradiação, amplificados pelos recursos da era digital. Os macrotemas dos últimos cinco anos, dos cerca de 50 seminários anuais, analisaram: a democracia e seus desafios, os problemas econômicos e das relações internacionais, os do meio ambiente e da mudança climática, os imperativos do desenvolvimento social.

Em síntese, o que nos cabe fazer na fundação é levar adiante, sob a inspiração da trajetória de FHC e do seu conselho, uma aprofundada continuidade do que vem sendo trabalhado no correr dos anos. É seguir, com a superior condução de seu diretor executivo, Sergio Fausto, propiciando seminários e pesquisas que enfrentam, no qualificado debate das ideias, a agenda da atualidade do Brasil e do mundo.

*

PRESIDENTE DO CONSELHO DA FFHC, PROFESSOR EMÉRITO DA FACULDADE DE DIREITO DA USP, FOI MINISTRO DE RELAÇÕES EXTERIORES (1992; 2001-2002)