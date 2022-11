Um olhar para além dos estereótipos

As razões de nossas escolhas nem sempre conseguem ser totalmente evidenciadas. Por isso, empreender qualquer reflexão em torno da relação entre ciência e fé, entre razão e transcendência, torna-se uma tarefa complexa, pois, para além de um diálogo que pode parecer distante e obtuso, trata-se de uma série de conexões profícuas entre essas duas dimensões. Por isso, um trabalho para introduzir os interessados neste campo é, metaforicamente, quase sempre paleontológico, pois trata-se de retirar as sedimentações históricas “consolidadas” para chegar a novas e outras construções menos conhecidas ou divulgadas. Não se trata de negar ou minimizar algumas das descontinuidades históricas que ocorreram entre essas áreas, mas de prescindir desses pontos tão particulares para enxergarmos a pluralidade de relações amistosas entre elas.

Desde a antiguidade a humanidade se faz questões fundamentais, como: quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Desde então, em busca de respostas, a aventura do conhecimento humano nos legou as mais belas interpretações e avanços significativos no desenvolvimento das ciências, das tecnologias e da literatura. A intensificação do exercício científico de busca por respostas a essas questões se deu com a contribuição fundamental da Igreja Católica, no Ocidente, por meio da formação das primeiras universidades, como demonstra o autor Thomas E. Woods Jr. em sua obra Como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. São essas primeiras instituições de ensino que passam a concentrar mestres e discípulos em busca da verdade. Desde a sua fundação, as universidades católicas constituem-se como um espaço de conhecimento e de sentido, que estabelecem em seu âmago o convívio entre a ciência e a fé, entre a razão e a transcendência. Uma tensão essencial entre elas.

Um profundo diálogo entre ciência e fé foi aberto com as ciências desde o Renascimento. A partir de personalidades singulares na história dos estudos astronômicos – como Giordano Bruno, Kepler, Brahe, Galileu, Newton –, as reflexões em torno das estrelas e dos astros deixaram de se basear em antigas concepções aristotélico-ptolomaicas, e abriram-se novas possibilidades de investigação. Essa efervescência cultural e científica dos séculos seguidos ao Renascimento nos legou uma personalidade que, na história da astronomia, estabeleceu um profundo diálogo com a Igreja Católica. Estamos nos referindo a Galileu Galilei. Muitos tomam o “caso Galileu” para reafirmar antigas e ultrapassadas atitudes da Igreja em relação à ciência. Mas, como aponta Thomas E. Wood Jr., no referido livro, afirma-se que o papa Urbano VIII teria elogiado Galileu pelos seus trabalhos no campo da astronomia. Segundo Thomas (2019, p. 91), disse Urbano VIII ao grão-duque da Toscana que reconhecia Galileu como um homem “cuja fama brilha no céu e se espalha por todo o mundo”.

Como expressou o filósofo Immanuel Kant em sua obra Crítica da razão prática, “duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sempre nova e crescente, quanto mais frequente e persistentemente a reflexão ocupa-se com elas: o céu estrelado acima de mim e a lei moral em mim”. Desde 1582, a Igreja Católica tem se perguntado sobre este céu estrelado acima de nós de um ponto de vista eminentemente científico. O primeiro observatório astronômico vinculado ao Vaticano foi criado pelo papa Gregório XIII, e suas raízes remontam à referida data. Em 1891, o Observatório do Vaticano ganha um novo reconhecimento pelo papa Leão XIII e passa a integrar um espaço localizado no complexo da Basílica de São Pedro. Desde 1930, o observatório passou a situar-se na residência papal de verão, em Castel Gandolfo.

Contrariando a maneira estereotipada de compreender a relação entre religião e ciência, e com um sólido trabalho em torno de temas complexos, a equipe de astrônomos jesuítas que atuam no Observatório do Vaticano avança, em colaboração com outros cientistas e pesquisadores e com o uso de tecnologia de última geração, sobre discussões como a possibilidade de vida fora da Terra; exoplanetas; estudos sobre meteoros; a evolução da Via Láctea e de outras galáxias; a descoberta de novas estrelas; etc.

A atividade que estes cientistas católicos desenvolvem promove um profundo e honesto diálogo entre esses dois campos, mostrando-nos que as verdades científicas não são irreconciliáveis com a fé. Ao contrário, a ciência tende a enriquecer-se com a dimensão do transcendente, e a fé, em sua abertura ao mistério científico do universo, pode escapar de equívocos ou visões ultrapassadas sobre a Criação. Não se trata de estabelecer fronteiras intransponíveis entre essas áreas. Ao contrário, trata-se de um engrandecimento mútuo que só é atingido quando reconhecemos que estamos lidando com os dois lados que habitam a realidade: ciência e transcendência. A síntese disso tudo que queremos dizer encontra-se na afamada afirmação de Einstein: a ciência sem a religião é manca; a religião sem a ciência é cega.

FILÓSOFO, MESTRE EM FILOSOFIA, É ESPECIALISTA DO INSTITUTO CIÊNCIA E FÉ DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ (PUC-PR)