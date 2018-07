2015, o ano que não terminou

O núcleo do problema continua sendo a simultânea fragilidade fiscal e política. É raro encontrar uma situação fiscal tão dependente do Legislativo e um Congresso tão fragmentado para legislar a respeito. A dificuldade política de aprovar o ajuste fiscal paralisa a economia. Sem saber como será “resolvido” o ajuste de quase 3,5% do produto interno bruto (PIB) – sem contar o ajuste previdenciário – será difícil destravar o investimento, que vem caindo há nove trimestres. Ninguém sabe quais projetos privados serão viáveis depois dos ajustes públicos. Os consumidores também se retraem com essa incerteza. A economia não consegue recuperar-se. É nesse impasse político/fiscal/econômico que se passam dias, semanas e meses. E a partir de janeiro serão anos.

O ano fiscal de 2015 certamente ainda não terminou. Enquanto escrevo este artigo, a nova meta fiscal de 2015 ainda não foi aprovada. Ainda vale a meta irreal de superávit de mais de 1% do PIB, quando a realidade aponta para um déficit da mesma magnitude. A saída é cortar todo o permitido por lei ainda este ano, congelando mais de R$ 10 bilhões, como anunciado recentemente. Isso não será suficiente para atingir a meta antiga, mas demonstra boas intenções em relação ao Tribunal de Contas da União (TCU). O ideal seria conseguir aprovar a nova meta de 2015 este mês, para pelo menos o ano fiscal terminar este ano.

O ano fiscal de 2016 terá dificuldades similares. Nem a meta nem o Orçamento foram aprovados no Congresso. E ainda existem os gastos atrasados. O governo enfrenta resistência para aprovar o pacote fiscal anunciado depois do rebaixamento da nota do Brasil pela Standard and Poor’s. Sem um pacote robusto, o ano que vem será o terceiro ano de déficit primário, chamando a atenção das outras agências de classificação de risco.

A recessão de 2015 também ainda não terminou. Não há ainda nenhum sinal de estabilização na economia. As vendas estão em queda (-11,5%, em relação ao ano anterior), assim como a produção industrial (-10,8%). O PIB deve ter-se contraído 1% no terceiro trimestre (mais do que 4% da queda anualizada) e esperamos desempenho não muito melhor no último trimestre do ano. Com isso o PIB do ano deve cair mais do que 3%. O mais difícil é a consequência no desemprego. O dado calculado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) para todo o Brasil (não somente para as capitais, como antes) alcançou 9% em setembro (levando em conta a sazonalidade do mês). Com a queda do emprego e a volta moderada dos que necessitam para o mercado de trabalho, o desemprego deve alcançar 10% ainda este ano. Ou seja, infelizmente, nem nesse aspecto o ano acabou: ainda vamos registrar mais 1% de desempregados no último trimestre.

E a recessão deve continuar no ano que vem. Mesmo que a atividade econômica se estabilizasse a partir deste mês, a média do PIB no ano que vem seria quase 2% inferior à deste ano (o chamado carrego estatístico). Mas tudo indica que a queda de atividade deve continuar pelo menos no início do ano. Com isso, a queda do PIB em 2016 seria de 2,5%, desde que parasse de cair no segundo semestre. Nesse caso, o desemprego no País atingiria 12% no ano que vem (novamente segundo a Pnad). Aqui, o desafio será preservar as conquistas sociais (distribuição de renda, pobreza, etc.) num ambiente desfavorável.

Com essa dura perspectiva, a ansiedade poderá aumentar e ideias salvadoras aparecerão. Uma delas certamente seria a de voltar ao expansionismo do passado recente – leia-se: gastar ou emprestar o que não se tem. Mas resolver um problema fiscal gastando mais não é uma boa ideia. Se gastar mais fosse a solução, não haveria governos em dificuldades fiscais; bastaria mudar a mentalidade. Como se a solução do problema no Brasil pudesse ser a mesma receita que levou à situação atual: gastos crescentes que viraram déficits difíceis de reverter. Infelizmente, uma nova recaída no expansionismo levaria a uma crise fiscal maior, com aumento do risco, rebaixamentos, saídas de capital, depreciação, inflação, salário real menor, queda na confiança, aprofundamento da recessão e desemprego; enfim, uma crise econômica e política maior. Seria um verdadeiro “expanicídio”, como cunhei no meu último artigo nesta página.

Mas nem tudo é questão fiscal de curto prazo. A recuperação do crescimento depende também da sinalização correta sobre o futuro. Algumas medidas aprovadas no Congresso ou sinalizadas pelo governo podem melhorar a confiança e ajudar a destravar a economia sem mexer no superávit no curto prazo. São vários os exemplos. Aprovar uma idade mínima de aposentadoria que reequilibrasse a Previdência reduziria o risco Brasil e os juros de longo prazo. Conseguir mais investimento para infraestrutura é fundamental. Assim como indicar uma nova postura comercial do Brasil, aberta a novos acordos comerciais, e sair do isolamento global. Permitir que o acordado entre o empregador e o empregado prevaleça sobre o legislado.

As consequências do passado não vão terminar em 2015, mas podem acabar em 2016, se houver uma reação apropriada. A recuperação da confiança é essencial para a retomada da economia. Mas isso deve ocorrer se e quando o nó político/fiscal for desamarrado. Expansionismo sem responsabilidade trará efeitos contrários. Enquanto isso, medidas de médio e longo prazos podem sinalizar um futuro melhor, ajudando a recuperação da confiança e da economia já a partir do fim de 2015, seja lá quando isso ocorrer.

* ILAN GOLDFAJN É ECONOMISTA-CHEFE E SÓCIO DO ITAÚ UNIBANCO