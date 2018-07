A chacina de Osasco e Barueri O que a população deseja – mais do que isso, exige – das autoridades é que as investigações sobre a chacina que deixou 18 mortos e 6 feridos em Osasco e Barueri, na Grande São Paulo, na noite de quinta-feira, levem à barra dos tribunais os seus autores, o mais rápido possível. Embora, infelizmente, as chacinas não sejam novidade na periferia da capital e cidades vizinhas – mesmo com a sensível diminuição do índice de homicídios nos últimos anos –, essa última, pelas suas características e dimensões, deixou particularmente chocada a opinião pública.