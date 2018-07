A cobrança de Tombini O presidente do Banco Central (BC), Alexandre Tombini, voltou a cobrar maior controle do gasto público para tornar mais fácil o combate à inflação. Sem isso, a contenção da alta de preços continuará a depender quase exclusivamente do aumento de juros e de outras medidas para frear o crédito. "Quanto mais apertada a política fiscal, tanto melhor para a política monetária", disse ele em depoimento no Congresso. "Tenho falado isso há quatro anos", acrescentou. "Mas não o ouvem", comentou um parlamentar. Tombini sorriu e respondeu: "Enfim...". Como sempre, a cobrança foi diplomática. Mas ganhou destaque especial porque foi introduzida, como lembrete, no final do discurso à Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Como sempre, também, a linguagem foi um tanto sinuosa: "O fortalecimento da política fiscal por meio de um processo consistente e crível de consolidação de receitas e despesas, rigorosamente conduzido, deverá, ao longo do tempo, facilitar a convergência da inflação para a meta de 4,5% ao ano".