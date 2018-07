A difícil vida dos municípios

Segundo a CNM, o País tem hoje mais de 6,2 milhões de servidores municipais, com renda média mensal de R$ 2.554. Os municípios do Estado do Rio de Janeiro têm a maior renda média mensal do País (R$ 4.052), enquanto os municípios que pior pagam os seus servidores são os do Estado do Pará (R$ 1.368). Os municípios do Estado de São Paulo têm a segunda maior média mensal nacional, recebendo os servidores municipais paulistas em média R$ 3.654 mensais.

As dificuldades financeiras dos municípios se agravaram em 2014 em razão da diminuição da arrecadação - causada tanto pelo baixo crescimento econômico do País quanto pelas desonerações promovidas pelo governo federal - e do atraso nos repasses de verbas da União aos municípios. Com uma política fiscal sem controle, o governo federal tem contínuas dificuldades de caixa, e vem utilizando as pedaladas para atrasar os repasses aos municípios. Conforme aponta a CNM, três rubricas relacionadas à educação foram as mais prejudicadas com os atrasos da União: repasse direto de verbas de acordo com o número de alunos matriculados nas escolas, salário-educação e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.

Até a primeira semana de dezembro, por exemplo, os municípios ainda não haviam recebido os recursos financeiros referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar e ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar do mês de novembro, e tais repasses são feitos habitualmente na primeira semana de cada mês. O governo federal, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informou que ainda não sabe quando liberará os recursos.

Segundo o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, a situação é pior no Nordeste, já que "de 35% a 40% dos servidores na região ganham salário mínimo, então o aumento real no mínimo afeta a folha e extrapola os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal".

Os atrasos de repasses do governo federal não se restringiram aos municípios. Os Estados e o Distrito Federal acusam o Tesouro Nacional de adiar em um mês algumas transferências constitucionais, o que tem dificultado as finanças estaduais. Em nota técnica divulgada no mês passado, secretários de Fazenda, Planejamento e Administração afirmaram que essa prática deve implicar uma perda de R$ 2,026 bilhões aos cofres estaduais em 2014, valor que deve ser recebido apenas em 2015. Os atrasos nas transferências, segundo os secretários estaduais, tornam-se ainda mais graves tendo em vista as medidas de desoneração adotadas pelo governo federal, já que reduziram os repasses do Fundo de Participação dos Estados, dificultando a manutenção dos níveis de investimento público.

Os atrasos nos repasses e a diminuição da arrecadação expõem não apenas um problema federativo. Os seus efeitos - por exemplo, o atraso do 13.º salário de tantos servidores municipais - evidenciam as consequências daninhas que uma política fiscal descuidada, para não dizer irresponsável, causa à população. A presidente Dilma, que vetou, sob o argumento da responsabilidade fiscal, dois projetos de lei complementar que regulavam a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios, poderia se valer desse mesmo argumento na gestão das contas do governo federal. Tornaria menos difícil a já difícil vida dos municípios e Estados.