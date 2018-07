A DRU e o déficit de seriedade

A DRU é apenas um arremedo de solução - e cada vez menos eficaz - para um dos piores problemas da administração pública federal: a extrema rigidez do orçamento. O governo tem pouquíssima liberdade para decidir a aplicação dos impostos, porque a maior parte do dinheiro é destinada a despesas dificilmente comprimíveis, como a folha de pessoal, os benefícios previdenciários e os juros da dívida pública. Além disso, o Tesouro é constitucionalmente obrigado a transferir parte da arrecadação a Estados, municípios e regiões. Enfim, há as verbas destinadas, também por determinação constitucional, à educação e à saúde, além das vinculações obrigatórias de tributos específicos.

As amarras foram cortadas parcialmente em 1994, quando o governo conseguiu a criação, como parte do Plano Real, de um Fundo Social de Emergência. Por muitos anos o governo havia usado a inflação para controlar as finanças públicas. Com a estabilização, era preciso encontrar com urgência algum mecanismo substituto. No ano seguinte esse expediente foi prorrogado, com o nome de Fundo de Estabilização Fiscal. Houve uma segunda prorrogação até 1999. Em 2000 o mecanismo ganhou novo nome e passou a ser conhecido pela sigla DRU. Depois disso a desvinculação foi renovada mais duas vezes, para vigorar até o fim deste ano. No começo, o governo conseguiu liberar 20% do dinheiro sujeito à vinculação, mas depois o alcance da DRU foi gradualmente limitado.

Em 1994 e 1995 havia um bom motivo para o recurso a esse expediente. Mas a justificativa deixou de existir há muito tempo. Os governantes preferiram insistir no truque por mero comodismo. A desvinculação sempre dependeu de emendas constitucionais. Mas essas emendas, mesmo com alguma oposição, foram sempre conseguidas com alguma facilidade. A solução mais adequada teria sido eliminar a raiz do problema, a vinculação constitucional de verbas. Valeria a pena, talvez, manter alguma transferência obrigatória a Estados e municípios, para reduzir o risco de arbitrariedade na destinação de recursos a governadores e prefeitos. Mas ninguém se dispôs a enfrentar essa batalha.

Vinculação de verbas jamais garantiu boas políticas educacionais ou de saúde e isso é claramente mostrado pela experiência. Ao contrário: a certeza de receber certo volume de recursos, ano após ano, dispensa os ministros das áreas beneficiadas de mostrar a importância de suas ações para merecer mais espaço no orçamento federal. A CPMF, conhecida também como imposto sobre o cheque, nunca foi totalmente destinada à saúde e, quando foi, nem sempre alimentou políticas mais eficazes.

A DRU tem sido apenas um entre vários truques financeiros do governo. A multiplicação de contribuições (a começar pela CPMF) foi um expediente usado pelo governo federal para aumentar a arrecadação sem conceder uma fatia a Estados e municípios. Nos últimos anos, o Ministério da Fazenda tem recorrido a um expediente contábil para alcançar a meta de superávit primário: subtrai da conta de despesas o valor destinado ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O País estaria em melhor condição se há muito mais tempo se houvesse pensado em criar uma rotina clara e racional para a gestão das finanças públicas. O governo teria mais flexibilidade para agir e o orçamento seria mais sério. Mas a mudança seria politicamente trabalhosa.