A esbórnia do Senado

Além das démarches políticas "salvadoras" da gestão Sarney ? entre elas a "operação abafa" comandada pelo Palácio do Planalto ?, contribuiu muito para o alívio geral do comando do Senado um estudo de reforma administrativa da Casa, encomendado à Fundação Getulio Vargas (FGV) por R$ 250 mil. Seguindo as prescrições do estudo, prometia-se reduzir, drasticamente, aberrações como o número absurdo de diretorias e a estrutura inchada de 10 mil funcionários ? muitos dos quais nomeados por livre indicação de senadores ?, que custam aos contribuintes R$ 2,1 bilhões em salários.

Passado um ano, a reforma proposta pela FGV não saiu do papel. Mas correu o risco de ser totalmente desfigurada pelos caciques ? senadores e altos funcionários ? da Casa, que não só se permitiram recompor, mas também aumentar seus privilégios. O estudo "revisado", que contrariava as diretrizes propostas pela FGV, chegou a ser aprovado pela Mesa do Senado. Mas o embuste não foi implantado por interferência de uma comissão de senadores incumbida de analisar a reforma, sendo relator o senador Tasso Jereissati. Isso posto, encomendou-se outro estudo sobre o mesmo tema à mesma FGV, mediante um novo pagamento de R$ 250 mil, que o senador Jereissati considerou apenas "simbólico" ? talvez porque seja dinheiro dos contribuintes.

A prometida reforma administrativa e de hábitos não saiu do papel, mas a diretoria-geral do Senado guarda a sete chaves um projeto de aumento de salários dos funcionários, que aguarda votação em plenário. A isto se acrescem novas denúncias da existência de funcionários fantasmas, da manutenção de empresas terceirizadas sob suspeita e o fracasso na tentativa de controlar a frequência dos servidores para evitar abuso com horas extras.

Ao justificar a recontratação da FGV, o senador Jereissati acusou servidores do Senado, sob o comando do diretor-geral Haroldo Tajra, de terem desvirtuado o primeiro estudo feito pela fundação. "Saiu o Agaciel e continua agacielizado", disse ele, referindo-se a Agaciel Maia, que, sob o beneplácito de Sarney, dirigiu o Senado por 14 anos e foi acusado de envolvimento com os atos secretos e outras irregularidades. Outro membro da comissão encarregada de analisar a reforma, o senador Pedro Simon, foi enfático ao criticar as mudanças feitas no projeto da FGV. "As coisas continuam como se nada estivesse acontecendo" ? e citou como exemplo do inchaço do Senado a enorme estrutura da Polícia Legislativa. "Nem no tempo da ditadura tinha algo parecido."

De fato, as propostas de mudança foram sistematicamente ignoradas ou descumpridas e muitos são os exemplos disso. Anunciava-se a adoção do ponto eletrônico para o controle de frequência dos funcionários ? mas a maioria dos senadores dispensa os funcionários de seus gabinetes desse registro; anunciava-se o recadastramento dos funcionários ? houve recadastramento eletrônico, mas sem qualquer fiscalização; anunciava-se a revisão de contratos considerados irregulares e sob suspeita de nepotismo ? mas as empresas suspeitas e os parentes contratados continuam prestando serviços.

A esta altura, não existem muitos eleitores que acreditam que o atual elenco do Senado ainda possa ser submetido a algum tipo de profilaxia ética que o faça recuperar sua imagem tão profundamente desgastada perante a opinião pública. Se houver, os novos R$ 250 mil até que terão valido a pena.