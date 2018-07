A Europa assusta de novo O medo espalhou-se de novo pelos mercados de todo o mundo, abalados pelos sinais de piora da quarta maior economia da zona do euro, a Espanha, e pelo risco crescente de um abalo mais grave da Itália, a terceira maior potência da união monetária. O socorro ao governo e aos bancos espanhóis poderá custar entre 400 bilhões e 500 bilhões em três anos, segundo estimativa do banco Barclay's. Se o governo italiano pedir ajuda, a conta do auxílio aos dois países poderá chegar a 1,3 trilhão, de acordo com a mesma fonte.