A guerra síria transborda A comunidade internacional vem hesitando em intervir diretamente no conflito da Síria porque há o temor, fundamentado, de que tal ação destruiria o pouco que resta de previsibilidade naquela crise e deflagraria uma guerra regional. Mas, com o prolongamento dos combates na Síria, o entorno do país, principalmente na sua fronteira com Turquia e Líbano e, em menor escala, na divisa com Jordânia e Iraque, já pode ser considerado como uma grande zona de guerra. Como a Turquia é parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar que prevê auxílio coletivo em caso de agressão a um de seus integrantes, não é difícil perceber o tamanho do problema.