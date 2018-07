A ilusão convertida em crise A ilusão do crescimento puxado apenas pelo consumo resultou no desastre hoje visível para todos – comércio em queda, milhões de inadimplentes, multidões de desempregados e indústria arrasada. Em março, as vendas do comércio varejista foram 0,9% menores que em fevereiro e 5,7% inferiores às de um ano antes, sem contar as de veículos, componentes e materiais de construção. Quando esses produtos entram no cálculo e se considera o varejo “ampliado”, a queda em relação a março de 2015 chega a 7,9%. O primeiro trimestre foi o pior desde 2001, início da série, com volume geral de negócios 9,4% inferior ao de janeiro a março do ano passado. Estes números foram divulgados na manhã de quarta-feira, quando os senadores se preparavam para votar a continuação do processo de cassação da presidente da República. Foi uma coincidência significativa: os erros do modelo foram agravados pela gestão irresponsável da política econômica e das finanças públicas.