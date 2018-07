A indústria aumenta o ritmo e paga salário melhor Os dados do IBGE, assim como os da Fiesp, mostram o aumento generalizado da atividade industrial no Estado e no País. Em São Paulo, o crescimento foi 1,1% entre janeiro e fevereiro, com ajuste sazonal; no País, de 1,5%. Entre os meses de fevereiro de 2009 e de 2010, o crescimento foi de 16,2% em São Paulo e de 18,4% no País. O setor secundário está perto de retomar o ritmo pré-recessão de setembro de 2008, com reflexos favoráveis no emprego e na remuneração da mão de obra.