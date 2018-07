A inflação argentina A encomenda do governo da Argentina à Casa da Moeda do Brasil para a impressão de cédulas de 100 pesos, em quantidade não revelada, não é apenas um negócio, facilitado no caso por um acordo bilateral. É resultado direto da inflação crescente no país vizinho. A explicação oficial do Banco Central da República Argentina (BCRA) é de que a Casa da Moeda da Argentina simplesmente não está dando conta da demanda por cédulas desse valor, o maior em circulação, e, "por precaução", é preciso reforçar o estoque de papel-moeda para atender ao fluxo comercial de fim de ano. Na verdade, não se trata apenas de trocar notas velhas ou desgastadas por novas ou de atender ao aumento do fluxo monetário como consequência do crescimento econômico. O motivo principal é um insidioso surto inflacionário, que o governo argentino vem procurando esconder desde o início de 2007.