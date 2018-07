A inflação da tolerância O governo da presidente Dilma Rousseff conseguiu de novo combinar inflação muito alta, 6,41% no ano passado, com crescimento econômico muito baixo, provavelmente inferior a 1%. Essa é uma combinação rara e nada invejável, só acessível em certos cenários de crise internacional ou como produto de uma incompetência hiperbólica. O caso brasileiro é obviamente o segundo. Na maior parte do mundo, incluída a América Latina, os preços têm subido bem menos que no Brasil, raramente superando 4%, enquanto a produção e o comércio exterior têm sido muito mais dinâmicos. Em 2014, as façanhas comandadas do Palácio do Planalto incluíram um déficit comercial de US$ 3,93 bilhões - o primeiro a partir de 2001, quando houve um superávit de US$ 2,65 bilhões - e um encolhimento das trocas internacionais. A soma de exportações e importações, de US$ 454,13 bilhões, foi 5,7% inferior à de 2013, pela média dos dias úteis. As vendas ao exterior diminuíram 7% e as compras, 4,4%.