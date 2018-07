A inflação piora, o BC espera A inflação aumentou, espalhou-se, ficou mais resistente, chegou a 6,31% nos 12 meses terminados em fevereiro, quase bateu no limite de tolerância e as previsões mais otimistas do Banco Central (BC) foram pelo ralo. Tudo isso - e muito mais - é reconhecido na ata da última reunião do Copom, mas a taxa básica de juros, principal instrumento de combate à alta geral de preços, vai continuar em 7,25% pelo menos até 17 de abril. Até lá, o comitê deverá acompanhar a evolução do cenário econômico para definir seus próximos passos. A resistência a um novo aumento de juros seria menos surpreendente se a ata fosse menos detalhada na descrição dos problemas. Nesse caso, seria possível acusar o BC de irrealismo ou, pior, de tentar esconder os dados mais preocupantes. Mas a história é outra. Os detalhes mais negativos estão lá, bem explicados e bem avaliados nos 76 parágrafos do relatório. Todos os pontos relevantes foram examinados. Só faltaram as conclusões práticas. Teimosia? Nervos de aço? Ou terá faltado a autorização do Planalto para a mexida nos juros?