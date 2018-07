A largada para o ajuste Ao anunciar um corte de R$ 69,9 bilhões nos gastos orçamentários deste ano, o governo deu o passo mais importante, até agora, para conquistar a confiança dos investidores, financiadores e empresários – e para a retomada, numa segunda etapa, do crescimento econômico. Entre empresários da indústria e sindicalistas há quem se oponha a um programa sério de ajuste das contas públicas e também a um combate severo à inflação. Somam sua resistência à de parlamentares da oposição e até da base do governo, como se fosse possível, sem graves consequências, contemporizar no conserto dos fundamentos da economia nacional. Os mesmos empresários, no entanto, continuarão sem confiança para investir se o rombo das contas oficiais aumentar e os financiadores se tornarem mais arredios. Os mesmos sindicalistas protestarão contra as consequências inevitáveis de uma política tímida e hesitante – a combinação de preços em alta, retração econômica e desemprego crescente.