A lei sem o fiscal pode pouco

Com 37 mortos, este foi o mais violento carnaval desde 2010, quando o número chegou a 41. Em relação ao ano passado, quando os mortos foram 27, o aumento foi de 37%, como mostra reportagem do Estado. Outros dados confirmam a piora da situação. O total de acidentes pulou de 864 em 2013 para 965 este ano (aumento de 11,7%). O número de pessoas feridas em colisões, quedas e atropelamentos chegou a 550, em comparação com 445 em 2013 (crescimento de 23,6%).

Alega a Polícia Militar Rodoviária que as principais causas da piora desses índices foram os atropelamentos de pedestres e os acidentes envolvendo motociclistas, responsáveis pela maioria das mortes (67,5%). Os pedestres, por conduta imprudente de muitos deles na travessia de rodovias, em especial, porque nem sempre utilizam os locais adequados para isso, como as passarelas. E os motociclistas, porque boa parte não respeita as regras gerais de circulação e de condutas seguras nas ultrapassagens.

Basta ser um observador minimamente atento para constatar, tanto nas estradas como nas ruas, que nesses dois grupos muitos não primam mesmo pela cautela e o respeito às regras do trânsito. O comportamento dessas pessoas oscila entre a leviandade pura e simples e a perigosa ideia de que têm apenas direitos, ficando os deveres para os motoristas. Mas daí a encampar alegação da Polícia Rodoviária vai muita distância.

Ela não informa, por exemplo - provavelmente por falta de dados a respeito -, quantos dos pedestres e motociclistas acidentados se comportaram de forma inadequada e se havia motoristas embriagados envolvidos nesses casos. Sem isso, não se pode - como ela faz - partir para conclusões categóricas sobre o papel de ambos no aumento do número de mortos.

Relação muito mais consistente pode ser estabelecida entre a violência maior do trânsito nas estradas estaduais nesse carnaval e o afrouxamento da fiscalização do cumprimento da Lei Seca. De acordo com dados fornecidos pela Polícia Rodoviária ao Estado, houve sensível redução do número de ações da Operação Direção Segura, destinada a flagrar motoristas dirigindo alcoolizados. Essas ações, que chegaram a 4.798 em 2012, em todo o Estado, caíram no ano passado para 1.434, uma diminuição de 70%. A ligação entre as duas coisas salta aos olhos.

Um especialista na matéria - Dirceu Rodrigues Alves Jr., diretor da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego -, toca em dois pontos fundamentais, lembrando verdades elementares, que as autoridades preferem não encarar. Primeiro, "não há dúvida de que a falta de fiscalização está ligada ao aumento do número de acidentes". Não custa repetir mais uma vez: o que nos falta não são leis - a Lei Seca está aí -, mas a determinação de aplicá-las, punindo os infratores. Sem isso, elas viram letra morta.

O segundo ponto refere-se ao esforço para educar o motorista, porque só punir não basta. Se bastasse, o número de acidentes na capital paulista - onde as multas de trânsito crescem vertiginosamente, ano a ano - não continuaria tão elevado. As campanhas de esclarecimento feitas pelos governos, em seus vários níveis, são esporádicas, por isso não produzem efeito. Além disso, como diz Dirceu Rodrigues Alves Jr., a educação de trânsito deve começar desde a infância, nas escolas.

Essa não é uma tarefa fácil. É demorada e exige determinação. Mas é um esforço que tem de ser feito a qualquer custo, porque o País não pode mais conviver com a tragédia do trânsito, que deixa todos os anos 43 mil mortos e 180 mil feridos hospitalizados.