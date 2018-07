A mídia de Maduro Quando a escassez de papel higiênico na Venezuela deixou de ser motivo de piada e tornou-se símbolo da falência do regime bolivariano, os sequazes do presidente Nicolás Maduro imediatamente acusaram a "mídia golpista" de inventar a crise. Nenhuma surpresa: o caudilho Chávez via a imprensa como inimiga de sua "revolução", por expor suas mentiras e contradições. Em razão disso, o regime, que já controla todas as instituições do Estado, empenha-se em dominar também a comunicação. Para isso, além de intimidar jornalistas e empresários do setor, vem investindo na ampliação da rede de meios oficiais para difundir a doutrina bolivariana, noite e dia.