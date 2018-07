A moratória norte-coreana

Deve ser verdade, mas não toda a verdade, que a peculiar ditadura stalinista-monárquica norte-coreana precisa literalmente alimentar a lealdade dos seus súditos neste ano em que o regime se prepara para comemorar com eventos de massa e demonstrações de prosperidade o centenário de nascimento do fundador do país, Kim Il-sung, venerado como deus-pai. Para o seu neto de presumíveis 28 anos, Kim Jong-un, que herdou o poder em dezembro passado com a morte súbita do pai, Kim Jong-il, quase tão divinizado como o criador da dinastia, as celebrações serão o primeiro grande teste - a aparência de fartura mostrando-o em condições de seguir as pegadas de seus antecessores. É impossível saber se Jong-il já pensava no futuro do filho ou em sua própria glória quando autorizou a retomada das conversações com os americanos em julho de 2011. Mas o fato é que seu herdeiro (ou quem quer que seja o seu mentor) se apressou a levá-las a bom termo.

Com isso, emitiu um sinal suficientemente nítido para ser visto não só em Pyongyang e Washington, mas também em Seul, Pequim, Tóquio e Moscou, as capitais do sexteto diretamente envolvido com a questão coreana, de que lhe convém, pelo menos neste começo de mandato, antes a distensão do que a beligerância. São, por sinal, os polos entre os quais de há muito se move desigualmente a política externa norte-coreana. Os anos recentes, nesse sentido, foram de crispação. Em 2003, o regime abandonou o Tratado de Não Proliferação Nuclear a que havia aderido em 1985 e anunciou a sua intenção de fazer a bomba. Em 2006, contrariando promessas, explodiu o seu primeiro artefato. Repetiu a dose em 2009, depois de expulsar os fiscais da ONU, e deixou a mesa do Grupo dos Seis. Os incidentes se multiplicaram, em seguida ao afundamento de uma corveta sul-coreana em águas disputadas pelos dois países.

Pyongyang teria em estoque de seis a oito bombas de plutônio e um número não sabido de mísseis com alcance de 5 mil quilômetros. Com 1,2 milhão de soldados, o seu exército é o quarto maior do mundo. Na realidade, com atos hostis ou apaziguadores, a Coreia do Norte sempre teve um único objetivo estratégico: ser reconhecida e tratada de igual para igual pelos grandes deste mundo. Nada menos do que isso acalmará a paranoia dos dirigentes do Estado que se tornou pária por seu próprio isolacionismo e por incentivar a desestabilização da ordem internacional. Bizarra forma de buscar o respeito alheio, mas assim é que funciona o mais inescrutável e tenebroso sistema político do mundo, movido a megalomania, fanatismo e terror. Só se pode especular sobre até onde irá a elite militar do país - a sua força hegemônica - para promover a tratado de paz o armistício de 1953 com o vizinho do sul, depois da feroz guerra de três anos que envolveu tropas chinesas e americanas, e a normalização das relações com os Estados Unidos.

No entanto, nem Washington está pronto para isso nem Pyongyang pretende desativar as suas bombas. Mesmo a moratória nuclear, anunciou a Coreia do Norte, dependerá do prosseguimento de "diálogos produtivos".