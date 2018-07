A ocupação do Rio de Janeiro

Na manhã do dia 28 de novembro de 2010, um domingo, 800 soldados da Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército, 300 agentes da Polícia Federal (PF) e 1,3 mil homens das Polícias Civil e Militar (PM) – apoiados por veículos blindados do Exército, da Marinha e do Batalhão de Operações Policiais Especiais da PM (Bope) – foram mobilizados para a ocupação do Complexo do Alemão, o maior conjunto de favelas do Rio de Janeiro e um dos mais violentos entrepostos de drogas do Estado.

A operação para instalar naquela localidade uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) foi recebida com um misto de euforia e esperança pelo povo fluminense – sobretudo carioca –, que acompanhava ao vivo a movimentação das tropas e a fuga dos traficantes como o epílogo de um longo período de violência e medo.

A invasão do Complexo do Alemão pelas forças do Estado coroava o governo de Sérgio Cabral, reeleito em primeiro turno havia pouco mais de um mês. O que não se sabia é que, naquele momento, o mesmo governador que conquistara a confiança de 66% dos eleitores fluminenses liderava o seu próprio bando em outro tipo de ocupação, a tomada de cada repartição da administração pública estadual para benefício próprio.

Quando parecia que nada mais envolvendo o ex-governador e sua camarilha pudesse surpreender a opinião pública, mais um triste episódio da debacle do Rio de Janeiro vem à tona. Um esquema de corrupção na Secretaria da Saúde e no Instituto de Traumato-Ortopedia (Into) foi responsável pelo desvio de R$ 300 milhões dos cofres públicos do Estado, segundo informações do procurador federal Rodrigo Timóteo, da força-tarefa da Operação Lava Jato no Rio. A soma pode ser ainda maior. Nem todos os contratos para aquisição de equipamentos médico-hospitalares firmados pelos envolvidos já tiveram sua lisura devidamente apurada.

O caso foi revelado pela Operação Fatura Exposta, deflagrada pela Polícia Federal como desdobramento da Lava Jato no Rio. Junto com a Calicute e a Eficiência, trata-se de mais uma das operações da PF que vêm desarticulando o amplo esquema de corrupção comandado pelo ex-governador Sérgio Cabral, preso desde novembro do ano passado.

O estarrecimento diante da vultosa pilhagem de recursos públicos levada a cabo por Cabral atinge até experimentados agentes públicos acostumados a lidar com investigações de crimes financeiros. O procurador da República Eduardo El Hage sustentou que as autoridades irão provar que o ex-governador Sérgio Cabral “roubou em todas as áreas do governo”. Aos olhos do Ministério Público, nenhum setor da administração pública do Rio parece ter escapado incólume à sanha de Cabral e seus asseclas.

Na operação Fatura Exposta, a PF prendeu o ex-secretário estadual de Saúde do Rio Sérgio Côrtes – um dos convivas presentes no famoso “jantar dos guardanapos” em Paris –, os empresários Miguel Iskin, presidente da Oscar Iskin, e seu sócio, Gustavo Estellita Cavalcanti Pessoa. Eles são acusados de fraudar licitações para compra de próteses e aparelhos médico-hospitalares.

Segundo o Ministério Público Federal, “ao tomar posse como chefe do Executivo estadual do Rio de Janeiro, em 1.º de janeiro de 2007, Sérgio Cabral instituiu porcentual de propina de 5% de todos os contratos administrativos celebrados com o Estado”. Apenas nesta ramificação do esquema, os investigadores estimam que o ex-governador tenha recebido R$ 16,4 milhões em propina.

A falência do Rio de Janeiro e o lamentável reflexo na qualidade da prestação de serviços públicos essenciais à população – como segurança, saúde e educação – são o retrato instantâneo dos males causados pelo ex-governador Sérgio Cabral ao Estado. Pelo que as investigações revelaram até o momento, eles ainda poderão ser sentidos por anos à frente. Para o bem da moralidade pública e para o resgate da esperança dos cidadãos fluminenses, Cabral não deve ser beneficiado por nenhum tipo de colaboração premiada. Deve pagar integralmente por seus crimes.