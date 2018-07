A promessa austera de Tombini Os preços da comida voltam a pressionar os índices de inflação e será preciso limitar seus efeitos, disse o presidente do Banco Central (BC), Alexandre Tombini, em depoimento à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A política monetária, segundo ele, terá de manter o novo choque de alimentos circunscrito ao curto prazo. É fácil traduzir a mensagem: será necessário elevar os juros para isolar tanto quanto possível o aumento do custo da alimentação e dificultar o repasse aos demais preços. A previsão mais comum no mercado financeiro, nas últimas semanas, era de mais um aumento da taxa básica de juros, de 10,75% para 11% ao ano. Diante do cenário desenhado pelo presidente do BC, talvez seja mais realista apostar em um aperto monetário mais forte do que esse. O cenário inclui também - e este detalhe é muito importante - uma inflação com resistência "ligeiramente acima" da esperada, de acordo com Tombini.