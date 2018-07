A recuperação da Serra do Mar

Os recursos do BID são importantes para que o governo estadual mantenha o ritmo das ações planejadas desde o início da gestão José Serra, em 2007. Em abril daquele ano, para combater a criminalidade crescente na região - a concentração de submoradias facilita o acesso dos bandidos e dificulta o da polícia -, o Estado decretou o congelamento das ocupações irregulares. Uma equipe de 130 policiais militares e florestais se manteve na área para evitar novas invasões.

Ao mesmo tempo, técnicos da CDHU cadastraram as famílias que moram em áreas de preservação e de risco. De acordo com o perfil socioeconômico dos invasores, a companhia planejou a distribuição de moradias e a urbanização dos núcleos já consolidados, fora do Parque Estadual da Serra do Mar. Em fevereiro deste ano começou a remoção das primeiras 1,8 mil famílias moradoras de áreas de preservação, depois de sete meses de atraso, provocado por dificuldades criadas por moradores resistentes às mudanças e por quem sempre lucrou eleitoralmente com as promessas de anistia em troca de votos.

Os beneficiados estão sendo levados para núcleos de moradias que obedecem a rígidas diretrizes ambientais. São unidades construídas com sistema de energia solar, medição de consumo de água individualizada, uso de materiais de construção certificados e estruturas de metal, para evitar a extração de madeira.

Com esse programa, o governo pretende retirar os invasores do Parque Estadual, urbanizar os bairros vizinhos à área de preservação e replantar 3 milhões de mudas nativas. Os investimentos beneficiarão 23 municípios e 6.750 famílias, das quais 5.350 vivem em Cubatão. O restante se espalha por Cunha, Ubatuba, São Sebastião, Salesópolis, Biritiba-Mirim, Bertioga, Mogi das Cruzes, Santos, São Paulo, Santo André, São Bernardo, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Juquitiba e Pedro de Toledo.

O governo investirá também na urbanização de bairros já consolidados, oferecendo infraestrutura, escolas, serviços de saúde, obras viárias, transporte e saneamento básico. O projeto assegurará a proteção dos mananciais que abastecem cidades da Grande São Paulo e da Baixada Santista. Hoje, no bairro Água Fria, mais de 1,2 mil famílias lançam esgoto diretamente nas águas do Rio Cubatão, fonte de abastecimento do município e das cidades de São Vicente e Praia Grande.

O governo do Estado criou o Parque Estadual Restinga de Bertioga, uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, que protege as sub-bacias dos Rios Itaguaré e Guaratuba, cursos de boa qualidade e considerável disponibilidade hídrica. Na região existem 44 espécies da flora ameaçadas de extinção. Também foram encontrados no novo parque estadual sambaquis que indicam ocupações de 5 mil anos atrás.

O governo paulista, a União e o BID assumiram o desafio de restaurar, revitalizar e conservar a Serra do Mar naquele trecho, com o objetivo de evitar as tragédias dos deslizamentos, conter a violência na região e impedir a degradação do meio ambiente. As prefeituras que serão beneficiadas por esse programa poderão ajudar com a adequação do zoneamento local a seus princípios e com severa vigilância para evitar invasões.