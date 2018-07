A repressão aos vândalos

Sempre promovidos por pequenos grupos aguerridos que se infiltram entre os manifestantes, em sua maioria pacíficos, esses atos de violência crescente, que, além dos prejuízos que causam, começam a semear o pânico nas grandes cidades, são hoje um grande desafio para todos que têm responsabilidade na manutenção da ordem pública e na garantia da segurança aos cidadãos.

As cenas do quebra-quebra no Rio, transmitidas pela televisão, chocaram o País e, enquanto as autoridades buscam entender o que realmente se passa, a população começa a exigir uma resposta o mais breve possível.

O secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, afirma que aquelas ações "por vezes colocam a polícia entre a prevaricação e o abuso de autoridade". É verdade. E essa falsa opção entre dois extremos inconvenientes ficou evidente quando, em São Paulo, após alguns excessos cometidos pela polícia nas primeiras manifestações, o governo do Estado resolveu que ela agiria com muito maior tolerância diante dos protestos dos jovens.

A mesma atitude foi adotada em maior ou menor grau em outros Estados e, a partir de então, perdeu-se o indispensável ponto de equilíbrio entre a garantia ao direito democrático às manifestações e o combate aos grupos violentos que delas se aproveitam.

As autoridades têm de manter sempre a polícia sob controle para que ela aja com disciplina e rigor dentro dos estritos limites legais, mas isso não significa tolher a sua ação contra os vândalos. Quando a polícia se omite, a situação tende a fugir ao controle, como já se viu em São Paulo e em outras capitais e se vê agora em maior extensão no Rio.

Ali a tentativa de conter a ação da polícia para evitar excessos levou até mesmo a um esdrúxulo pacto entre a PM, a Anistia Internacional, outras entidades de defesa dos direitos humanos e a OAB-RJ para reduzir ao mínimo a utilização de armas não letais, como gás lacrimogêneo. Pacto que não funcionou, como reconheceu agora o comandante da PM, coronel Erir Ribeiro da Costa Filho.

E não poderia funcionar mesmo. Em primeiro lugar, porque não tem o menor cabimento entidades como aquelas, por respeitáveis que sejam, interferirem dessa forma no comportamento de um órgão do Estado, e da importância da PM.

É obrigação elementar do Estado assegurar que a polícia se comporte ao mesmo tempo com rigor e serenidade. Se ela não agir assim, que isso lhe seja cobrado. Em segundo lugar, e não menos importante, a questão que se põe não é limitar ou não o uso de recursos como o gás lacrimogêneo, mas saber contra quem, e em que circunstâncias, eles podem e devem, sim, ser empregados.

Embora a PM tenha admitido que há cinco anos a disciplina Controle de Distúrbios Civis tenha sido retirada do seu currículo - o que foi certamente um erro -, seus homens não precisam de preparo especial para identificar e reprimir os vândalos que se infiltram nas manifestações. Eles agem encapuzados. Mesmo que não usassem esse "uniforme", seria fácil distingui-los dos outros manifestantes pelos seus próprios atos.

Em estudo que fez sobre as manifestações - no Rio, São Paulo, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Brasília e Belo Horizonte -, o sociólogo Paulo Baía, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), concluiu que os vândalos se dividem em três grupos. Um formado por anarquistas e outros militantes políticos que pregam a ação violenta para atingir seus objetivos; outro integrado por funkeiros e skinheads; e um último constituído de traficantes e bandidos.

Nem a população nem certamente a maioria pacífica dos manifestantes querem que as cidades fiquem entregues a esses grupos. Por isso, a polícia tem, sim, de tratá-los com rigor. É sua obrigação.