A retomada da indústria

A retomada ocorre num cenário de preços bem mais estáveis e sem riscos aparentes de nova onda de aumentos nos próximos meses. Diante desses dados, avaliam analistas do mercado financeiro, o Copom provavelmente dará por encerrado o ciclo de elevação dos juros básicos. Essa era a aposta dominante ontem.

Diante dos sinais de vigor da produção e do consumo, o Ministério da Fazenda elevou de 6,5% para 7% a projeção de crescimento para 2010, cerca de 20 dias depois de publicada a previsão anterior.

Em junho, a produção industrial era 2,5% inferior à de setembro de 2008. Na Índia era 14,7% superior à daquele momento. Na China, 24,4% maior. A Rússia era o mais afetado dos Brics, com sua indústria produzindo, no fim do segundo semestre, 32,1% menos que na fase pré-crise. A comparação, feita pela Bloomberg, foi ajustada pela CNI aos padrões de sazonalidade.

A retomada do crescimento, no Brasil, depois da ligeira acomodação no trimestre passado, já havia sido registrada por vários indicadores e agora está confirmada pelos dados de julho do IBGE. Nesse mês, a produção industrial foi 0,4% maior que a do mês anterior e 8,7% superior à de um ano antes. De janeiro a julho o volume produzido ficou 15% acima do registrado nos meses correspondentes de 2009.

Com mais empregos, maior massa de salários e crédito farto, os consumidores continuam demonstrando otimismo. Em julho, a produção industrial foi puxada pela fabricação de bens intermediários (+0,9%) e de consumo (+0,4% em relação ao mês anterior). Depois de um breve arrefecimento, atribuído à suspensão dos incentivos fiscais, o setor de bens duráveis de consumo produziu 0,9% mais que em junho. A produção de veículos aumentou 3,6% de um mês para outro.

O dado destoante foi o do setor de bens de capital, isto é, de máquinas e equipamentos, com produção 0,2% menor que a de junho. No ano, o volume fabricado ainda foi 28,3% superior ao de janeiro a julho de 2009. Com a retomada do investimento produtivo, a indústria tem conseguido aumentar o ritmo de atividade sem aumentar a pressão sobre a capacidade instalada. De julho para agosto, o uso da capacidade passou de 85,1% para 84,9%, o mesmo de maio, segundo a nova Sondagem da Indústria de Transformação divulgada pela FGV. O nível ainda é alto. A média de junho-agosto, 85,2%, ainda foi superior à do primeiro trimestre, 84%, quando a economia estava muito aquecida, mas inferior à média dos 12 meses anteriores à crise (85,8%).

Esse dado é muito mais que uma curiosidade estatística. O uso da capacidade instalada é acompanhado cuidadosamente pelo Copom. Quando é alto e tende a aumentar, indica pressões inflacionárias, pelo esgotamento da capacidade de produção e de atendimento da demanda.

Num cenário de crescimento industrial com preços aparentemente estáveis, o elevado uso do potencial produtivo da indústria é um dos poucos sinais de alerta. Será provavelmente levado em conta pelos técnicos e diretores do Copom, assim como os dados de criação de emprego e de expansão da massa de rendimentos. Com base no exame desses e de vários outros indicadores, incluídas as condições da economia internacional, estima-se o risco de inflação e formula-se a decisão sobre os juros. O resultado das discussões do Copom deve ser conhecido no começo da noite de hoje.