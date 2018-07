A surpreendente aposta do BC

Os autores do relatório reduziram de 6% para 5,8% a inflação estimada para este ano, mas aumentaram de 5,4% para 5,7% a alta de preços ao consumidor calculada para o próximo ano. Além disso, estenderam até o terceiro trimestre de 2015 a taxa de 5,5% acumulada em quatro trimestres. Na edição de junho, essa projeção valia para o período encerrado nos primeiros três meses daquele ano. Por mais dois anos, portanto, os brasileiros deverão viver com uma inflação bem acima da meta oficial, 4,5%, já muito alta pelos padrões internacionais.

No entanto, fazer a alta de preços convergir para a meta continua sendo a missão principal do BC, segundo disse na semana passada seu presidente, Alexandre Tombini. A cada nova estimativa, no entanto, essa meta parece mais distante.

Outras projeções do BC se tornaram bem menos animadoras nos últimos três meses. O crescimento do PIB estimado para este ano caiu de 2,7% para 2,5%. De acordo com os novos cálculos, essa ainda será a expansão anual acumulada até o segundo trimestre de 2014.

Se os autores do relatório estiverem certos, a recuperação prometida pelo governo e aparentemente indicada pelos números do segundo trimestre do ano ainda será muito lenta.

Os economistas do BC também indicam uma reativação da economia puxada principalmente pelo investimento em máquinas, equipamentos, construção civil e obras de infraestrutura. O consumo, no entanto, ainda continuará em alta, puxado pelo aumento de renda dos trabalhadores e pelo crédito em expansão "moderada".

O baixo ritmo de crescimento da economia continuará associado, obviamente, ao desempenho medíocre da indústria. Como a demanda dos consumidores deverá ainda aumentar, é fácil de prever novas pressões sobre a importação de bens - tanto insumos quanto produtos finais. Por enquanto, as projeções do BC para o balanço de pagamentos terminam em dezembro. Os novos números foram publicados recentemente: exportações 0,7% menores que as do ano passado, importações 7,1% maiores e superávit comercial de US$ 2 bilhões (US$ 7 bilhões na projeção de junho e US$ 19,4 bilhões contabilizados em 2012). A estimativa do déficit em transações correntes foi mantida em US$ 75 bilhões, com a cobertura parcialmente garantida pelo investimento estrangeiro direto. O resto dependerá de investimentos financeiros, mais instáveis.

De forma um tanto inesperada, o relatório combina a estimativa de inflação elevada nos próximos dois anos com a expectativa de avanço das contas públicas na direção da neutralidade. Os técnicos do BC abandonaram há alguns meses a avaliação da política fiscal com base no resultado primário convencional. Passaram a usar como referência o resultado estrutural, expurgado das variações cíclicas e das despesas e receitas extraordinárias.

Superávits primários parecidos com aqueles "gerados recentemente" manterão a dívida pública em "trajetória sustentável", segundo o relatório. Além disso, resultados mais ou menos estáveis tenderão a ser neutros em termos de impacto sobre a demanda e, portanto, sobre a inflação. Essa expectativa é baseada em cálculos, insistiu Hamilton. Ainda assim, fica difícil de entender essa possibilidade diante dos resultados deste ano - de janeiro a agosto, um superávit primário de R$ 54 bilhões, o menor desde 2010 - e a previsível gastança da fase eleitoral.