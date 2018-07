A urgente modernização das relações de trabalho

Ex-advogado de sindicatos e ministro do Trabalho no governo Sarney (1985-1990), que enfrentou nada menos que 12 mil greves, Pazzianotto tem experiência suficiente para não nutrir ilusões quanto à disposição dos sindicalistas de abrir mão do imenso poder que lhes confere o atual modelo de representação, cujas raízes estão no governo de Getúlio Vargas.

"Beneficiado pelo paternalismo da lei, que lhe garante o monopólio da representação sindical e o fluxo ininterrupto de recursos públicos isentos de fiscalização e controle, o movimento sindical é aberração incompatível com o regime democrático, garantido na Constituição em vigor", escreve Pazzianotto em A Transição - 1985-1988. Nesse pequeno livro, que trata dos primeiros anos da redemocratização do Brasil, o ex-ministro, a partir de sua experiência pessoal, relata como os dirigentes sindicais, confortáveis graças a um modelo legal corporativista, dificultam qualquer avanço que confira racionalidade às negociações trabalhistas e às reivindicações feitas ao Estado.

A irresponsabilidade tem prevalecido graças à proteção garantida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), monumento ao corporativismo varguista prestes a completar 72 anos e tratado como "sagrada escritura" pelos sindicatos e pela Justiça do Trabalho. A CLT cumpriu seu papel histórico de dar aos trabalhadores um mínimo de proteção legal contra os abusos dos empregadores, mas hoje ela basicamente se presta a reservar aos "pelegos" - como são chamados os dirigentes sindicais tutelados pelo Estado - uma posição privilegiada para sabotar esforços de modernização do trabalho.

O peleguismo, como explica Pazzianotto, alimenta-se do fluxo contínuo de recursos garantidos pelo imposto sindical, criado para atrelar os sindicatos ao governo. Era esse o objetivo de Vargas. Passados tantos anos, e em plena vigência de um regime democrático, não é admissível que a organização sindical ainda esteja submetida a esse tipo de vinculação com o Estado. Sem o imposto sindical, diz Pazzianotto,"os sindicatos passariam a depender exclusivamente das cotas pagas pelos associados, medida suficiente para banir do sindicalismo todos os dirigentes pelegos".

O ex-ministro lembra que antes de chegar ao poder o PT dizia defender a revisão da CLT para que houvesse liberdade de filiação, autonomia de organização e livre negociação entre patrões e empregados, além do fim do imposto sindical. Na época, confiava em sua grande capacidade de mobilização para não depender das relações com o Estado e, portanto, para ter independência, deixando pelo caminho os sindicatos criados só para arrecadar o imposto. Uma vez na Presidência da República, contudo, o PT abandonou suas posições, tornando-se "aguerrido defensor do peleguismo", conforme anotou Pazzianotto. Afinal, o corporativismo presente no espírito da CLT, que manieta a organização sindical e submete a representação dos trabalhadores aos interesses governistas, serve perfeitamente aos propósitos petistas.

Assim, a eleição de um presidente petista não realizou a promessa de mudanças que modernizassem as relações de trabalho, facilitassem a criação de empregos e estendessem a proteção legal a todos os trabalhadores. Ao contrário, o PT e seus braços sindicais trataram de estigmatizar, como inimigos do trabalhador, todos os que ousassem propor alterações nessa legislação arcaica - que impede que empresas e seus funcionários façam acordos sobre os vínculos empregatícios e as condições de trabalho que lhes sejam mais convenientes.

Um exemplo dessa visão retrógrada é o debate sobre a terceirização. Conforme acentuou José Pastore no Estado (24/3, B2), é "inacreditável" que essa matéria ainda não tenha sido regulada, 17 anos depois de iniciadas as discussões no Congresso. O problema começa pelo nível do debate - como diz Pazzianotto, os inimigos da terceirização precisam ser convencidos de que "buscar maior produtividade, com redução de custos, não é imoral, pecado ou crime".

Os argumentos de quem se opõe à terceirização não se sustentam. Ao principal deles, o da precarização dos empregos, Pazzianotto responde que a vida é precária por definição - e no livro ele dá o exemplo do casamento, união considerada indissolúvel até que se tornou laço precário com a possibilidade de divórcio. Antes de tudo, é o desenvolvimento econômico que protege os empregos, e só é possível ter desenvolvimento com um mercado de trabalho dinâmico. Pazzianotto demonstra que os sindicatos são contra a terceirização por motivos menos nobres - o busílis é que eles deixariam de receber a contribuição sindical da categoria afetada.

Entraves desse tipo demonstram que é longo o caminho a percorrer para que se alcance o mínimo de racionalidade nas discussões sobre as relações de trabalho, essenciais para impulsionar o País. É preciso, como lembra Pazzianotto, aceitar que nosso persistente atraso não é fruto de conjuntura desfavorável, mas sim de omissão generalizada. Para o ex-ministro, há "provas robustas" de que somos responsáveis pelo nosso próprio tormento.

*Marcos Guterman é jornalista e historiador