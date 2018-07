Ainda no atoleiro A economia continuou no atoleiro em maio, com avanço de apenas 0,03%, e em condição bem pior que a do ano passado, segundo o indicador de atividade do Banco Central (IBC-Br). A minúscula reação, quase nula, ocorreu depois de dois meses de quedas. Só com muito otimismo se poderia tomar esse número, divulgado na sexta-feira passada, como sinal de melhora. No mesmo dia, uma nova redução do emprego industrial – queda de 1% de abril para maio – foi anunciada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Todos os números oficiais conhecidos nas últimas semanas, antes do índice do Banco Central, parecem confirmar uma nova contração do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre. No primeiro, o PIB foi 0,16% menor que nos três meses finais de 2014 e 1,56% inferior ao de janeiro a março do ano passado. O conserto dos danos acumulados nos últimos quatro anos será, tudo indica, muito mais trabalhoso do que avaliavam muitos analistas no início de 2015.