Alívio na regra de conteúdo local Com dificuldades para cumprir as exigências de conteúdo local nos serviços e equipamentos que compram - pois às vezes não há fornecedor nacional e, quando há, seus preços podem ser até 20% superiores ao dos similares importados -, e punidas quando não as cumprem, as empresas petrolíferas que atuam no País poderão ter algum benefício. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) pretende alterar as regras de conteúdo local para equipamentos de exploração e produção de petróleo, com o objetivo de simplificar as exigências e permitir que as multas sejam convertidas em investimento em pesquisa e desenvolvimento desses equipamentos.