América Latina renovada

Há pouco mais de uma década, a América Latina era invariavelmente lembrada em reuniões internacionais como a de Davos por seus problemas. A crise da dívida externa, os desmandos administrativos que resultavam em sérios desequilíbrios fiscais e em uma inflação descontrolada, os regimes autoritários e a incapacidade dos governos de colocar em prática políticas e projetos que assegurassem, simultaneamente, a estabilidade e o crescimento econômico, com a preservação das liberdades políticas, eram algumas das marcas da região nessa época.

Em 2011, surpreendentemente, na sessão do Fórum de Davos em que o tema principal foi a América Latina a sala estava lotada por um público interessado não nos problemas, mas no desempenho da economia regional e, sobretudo, nas oportunidades geradas pelo novo ambiente para negócios nos países latino-americanos - dos quais o Brasil tem sido o mais citado.

"Antes vínhamos aqui para dar explicações sobre problemas", resumiu o uruguaio Enrique Iglesias, encarregado da Secretaria-Geral Ibero-Americana, na Espanha, e que comandou a Comissão Econômica para a América Latina (Cepal), por 16 anos, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, por outros 16. "Mudamos. Hoje temos mais democracia, menos missões do Fundo Monetário Internacional e menos moratória."

Numa exposição sobre a economia da região, o venezuelano Moisés Naim, editor da revista Foreign Policy, referiu-se em particular ao desempenho recente do Brasil, que, na sua opinião, alcançou um resultado extraordinário, um crescimento econômico rápido combinado com a redução das desigualdades de renda. Reconheceu que persistem grandes diferenças entre a renda do trabalho e os ganhos de capital, mas insistiu que, pelo coeficiente de Gini, o índice que mede a distribuição de renda num país, as desigualdades foram reduzidas nos últimos anos.

Entretanto, nem tudo o que ocorreu nos últimos anos e ainda ocorre em alguns países merece comemoração. Sobre o Brasil, o venezuelano Ricardo Haussmann, da Universidade Harvard, disse estar preocupado com "a política fiscal muito relaxada, o que leva a uma política monetária excessivamente dura".

O executivo-chefe para a América Latina do Banco Itaú, Ricardo Villela Marinho, de sua parte, observou que, apesar da redução das desigualdades de renda, o Brasil ainda precisa eliminar graves deficiências na área de educação, na infraestrutura e nos gastos públicos, cuja qualidade é ruim.

Alguns países insistem em caminhar na direção contrária, como lembrou Naim, a respeito das políticas seguidas pelo governo de seu país, chefiado por Hugo Chávez, que combinam nacionalismo, populismo, assistencialismo e incompetência. O socialismo chavista foi definido por Naim como uma "ideologia necrófila". "Nunca vi gostar tanto de ideias más e mortas", disse. O resultado das políticas de Chávez são a aceleração da inflação, o desemprego em ascensão e o aumento da pobreza.

Felizmente, segundo ele, apenas 10% dos latino-americanos deixaram de aprender as lições das crises dos anos 90. As políticas praticadas por esses 10% e, sobretudo, seus resultados, confirmam a importância da lição: a América Latina não pode repetir os erros que cometeu com frequência no passado recente.