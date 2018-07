As 'ameaças' da Alba Talvez os signatários da declaração final da reunião de cúpula da Aliança Bolivariana para as Américas (Alba), realizada na semana passada em Caracas, acreditem na eficácia daquilo que prometeram ou declararam, como a nova "exigência" ao governo dos Estados Unidos para "pôr fim imediato e incondicional ao bloqueio econômico contra Cuba". Afinal, no documento, reafirmaram a unidade do bloco do qual tirarão forças para alcançar a independência necessária para erigir uma "América nova", que rompa com o "imperialismo" e caminhe na direção do socialismo. É difícil, no entanto, imaginar que o documento tenha causado alguma preocupação ou tenha tido alguma repercussão em Washington, ou em outra capital importante do hemisfério, se é que alguém nessas capitais tomou conhecimento do seu conteúdo.