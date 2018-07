As dificuldades da USP Um dia depois de a Universidade de São Paulo (USP) ter divulgado a dramática situação financeira em que se encontra, prevendo encerrar 2016 com um déficit de R$ 868 milhões, cerca de 60% a mais do que o previsto no começo do ano, servidores da instituição mais uma vez fecharam o principal portão da Cidade Universitária, para protestar contra o corte do ponto e o desconto dos dias parados dos funcionários que estão em greve há quase dois meses. Com 15 mil integrantes, a categoria reivindica um reajuste de 12,34% e a ampliação do quadro de funcionários técnico-administrativos, apesar de a USP já estar enfrentando dificuldades até para arcar com o montante atual da folha de pagamento.