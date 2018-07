As pedaladas e a LRF Ao recomendar a convocação de 14 autoridades do governo Dilma Rousseff para que expliquem os sistemáticos atrasos no repasse de recursos do Tesouro para as instituições financeiras públicas, como a Caixa Econômica Federal (CEF), que fazem os pagamentos dos benefícios sociais, o grupo de 10 auditores do Tribunal de Contas da União (TCU) que examinou o problema reforça as suspeitas de que essas operações são ilegais. A investigação decorreu de processo aberto pelo ministro do TCU José Múcio, a pedido do Ministério Público (MP) da corte de contas, que se baseou em informações publicadas pelo Estado e por outros veículos, segundo as quais os atrasos nos repasses ajudaram o Tesouro a melhorar suas contas. Ou seja, eram mais uma artimanha - conhecida como pedalada - entre as muitas da contabilidade criativa adotada pelo Tesouro sob a direção de Arno Augustin (que acaba de deixar o cargo) para apresentar um superávit primário artificialmente engordado.