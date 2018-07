As velhas novidades

Sua intenção pode ter sido cutucar a cúpula petista. Mas não há como deixar de lhe dar razão. A campanha municipal no País, que ensaia os primeiros passos, com pré-candidatos atirando verbos uns contra outros, será certamente um exercício de fuga da realidade. O conceito de novo inundará os palanques. Ladainhas, propostas mirabolantes e fórmulas mágicas comporão o discurso euforizante de candidatos às 5.565 prefeituras e às 57.748 vagas de vereador. Desfilarão nas ruas diferentes tipos de candidatos, cada qual se esforçando para se diferenciar do outro, pretendendo fixar a imagem do melhor, superlativo que puxará os qualificativos preparado, experiente, inovador, conhecedor dos problemas, popular, sério, cumpridor de promessas. O PT emite sinais sobre a tônica de seu discurso. Recentes spots publicitários do partido, pela expressão de Lula e da presidente Dilma, mostram que o conceito-chave a ser usado na campanha será o de inovação. O partido tem a intenção de colar nos candidatos o cenário das conquistas alcançadas no ciclo Lula, agora sob o manto do governo da primeira mulher presidente.

A estratégia, orientada pelo marketing político, deve encontrar fortes barreiras a partir da cultura dos grotões, que ainda se funda nos obséquios que Victor Nunes Leal descreveu no clássico Coronelismo, Enxada e Voto: arranjar ou prometer emprego, emprestar dinheiro, influenciar jurados, providenciar médico ou hospitalização, dar pousada e refeição, batizar filho e apadrinhar casamento, compor desavenças, proteger indicados na administração, enfim, uma infinidade de préstimos pessoais. Portanto, o primeiro grupo de candidatos - nos 2.507 municípios de até 10 mil habitantes - se apresentará com o carimbo de despachante de demandas pessoais. E o compromisso com a cartilha partidária? Ora, servirá apenas de passaporte de legitimidade. Nas cidades de até 50 mil habitantes (2.449), cujas demandas de serviços básicos são mais acentuadas - saúde, educação, transporte, habitação, etc. -, a tipologia será mais farta. E se verão perfis vestindo o figurino de obreiro sob o slogan "fulano fez, fulano faz". Outros abrirão o cobertor do assistencialismo, usando a carona das bolsas da era Lula. Populistas se esforçarão para acenar com gestos extravagantes e exibir as tradicionais mungangas: comer pastel na feira, tomar café na padaria, embalar crianças nos braços, visitar doentes, desfilar com o santo nos ombros em procissão religiosa. Aliás, nem os quadros de maior elevação cultural resistem às missas campais para 100 mil, 200 mil pessoas, celebradas por padres que habitam o Olimpo da cultura de massas. Faz parte da liturgia eleitoral.

Mas haverá sinais de mudança. Das comunidades médias emergirão bons gestores saídos de profissões liberais (principalmente médicos, advogados, agrônomos) e das áreas dos negócios (comerciantes, empresários e proprietários rurais). Esse núcleo geralmente conta com respaldo de entidades de intermediação social. O foco discursivo abrigará demandas locais e imediatas e a ênfase obedecerá às especificidades de cada localidade. Já nos ajuntamentos maiores - de 50 mil a 100 mil e acima de 100 mil habitantes (609 municípios) - a dispersão das mensagens tende a ser maior. O desafio dos contendores será criar uma identidade homogênea a todas as classes. Os grandes centros poderão acolher a expressão bipolar - o novo contra o velho, o experiente contra o jejuno, a mudança contra o status quo, aposta do PT e do PSDB em São Paulo. Mas o discurso ambivalente não será suficiente para formar duas alas, uma oposta à outra. Eis o ponto nevrálgico. No eleitorado paulistano de 8,5 milhões de pessoas, interesses se bifurcam, visões se aproximam, simpatia e antipatia se cruzam.

O fato é que o eleitor se tornou mais crítico. Pode até continuar a eleger palhaços. Mas a figura do gaguinho prefeito se esvai na névoa do tempo. Outubro de 1976. O candidato da Arena a prefeito de Palmares (PE) renuncia. O governador Moura Cavalcanti chega à cidade e pergunta: "Quem é popular aqui?". Respondem: "O gaguinho". Ante a informação de que "o gago não fala nada", Moura fecha questão: "Será ele". Leva-o ao palanque e anuncia: "Prefeito não precisa falar, precisa agir". O povo bate palmas. O gaguinho faz apenas o V da vitória. Não dá um pio. Ganha a eleição.

Um gaguinho candidato de Lula poderia levar a melhor no pleito de uma cidade pequena? É possível. Mas a cáustica observação de Marta tem lógica: o candidato pode ser jovem e gago, mas se não tiver programa novo, dança. Em tempo: não é o caso dos jovens candidatos em São Paulo.