Ataque aos pancadões

A intenção é boa e o mesmo se pode dizer da qualidade do plano traçado para resolver o problema, que contempla seus vários aspectos. Ele "segue o mesmo modelo da Vila Madalena. O local para o pancadão será previamente definido e dentro do perímetro haverá um cerco da Polícia Militar (PM) e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para que não entrem bebida irregular, drogas nem veículos com música alta", afirmou o secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, ao apresentar o plano juntamente com a vice-prefeita Nádia Campeão.

Os pancadões deverão obedecer a horários (encerramento entre 22 horas e meia-noite) e a controle de acesso do público, que será limitado ao máximo de 7 mil pessoas, como mostra reportagem do Estado. A cidade será dividida em 11 áreas, e em cada uma serão realizados 2 bailes por mês, em locais como campos de futebol, praças e ruas. Entre elas haverá um rodízio, de maneira a demorar seis meses para repetir um baile no mesmo lugar, segundo o secretário municipal de Promoção da Igualdade Racial, Antônio Pinto, que também participa do grupo que cuida da execução do plano.

Regras muito parecidas foram aplicadas para disciplinar as reuniões e comemorações - principalmente as que ocorreram após os jogos da Copa do Mundo e depois o carnaval - na Vila Madalena. Ali, as grandes concentrações de pessoas e o descontrole criaram sérios problemas tanto para os moradores como para os próprios donos de bares e casas noturnas - barulho infernal, vandalismo, muita bebida trazida de fora, drogas, lixo amontoado nas ruas e brigas, o que levou a polícia a intervir com frequência.

Os abusos foram tais que as autoridades municipais e estaduais resolveram agir e acabar com a baderna. Um esforço conjunto bem-sucedido que conseguiu pôr ordem e evitar excessos no desfile de blocos realizado no bairro logo em seguida ao carnaval. É a isso que se referiu Alexandre de Moraes e é de esperar que, repetindo esse esquema, o mesmo aconteça com os pancadões.

O problema dos pancadões é bem mais grave que o da Vila Madalena, e por isso foi até aprovada uma lei especial para eles, o que facilita a sua solução. Basta dizer que foram mapeados 440 locais em que eles ocorrem com frequência e registradas 4.465 reclamações, uma média de 50 por dia, só nos primeiros 3 meses deste ano. Sem falar que a PM teve de agir com firmeza em 20 ocasiões para conter ou evitar abusos, entrando em confronto com participantes dos bailes.

A Lei 15.736, regulamentada pelo Decreto 15.777, baixado pelo prefeito Fernando Haddad em janeiro do ano passado, disciplina os pancadões com normas rígidas e multas pesadas para quem as desrespeita. Os ruídos não podem ultrapassar 50 decibéis das 7 às 22 horas e 45 decibéis no restante da noite e a madrugada. Se não for respeitada a ordem para diminuir o volume, o aparelho de som ou o veículo em que ele está instalado pode ser apreendido. Sem falar na multa aplicada nesse caso, que é de R$ l mil, valor que pode chegar a R$ 4 mil em caso de reincidência.

Meios legais para acabar com os abusos já existem, portanto, há mais de um ano. O plano da Prefeitura e do governo do Estado, que combina esses meios com as regras que acabam de ser traçadas, já chega atrasado. O mínimo que as autoridades municipais e estaduais podem e devem fazer agora é cumprir a promessa de colocá-lo logo em prática. Os moradores dos bairros da periferia têm o direito de recuperar o sossego que lhes foi tirado pelos bailes funk, principalmente nos fins de semana. Se deu certo para os moradores da Vila Madalena, tem de dar certo também para eles.